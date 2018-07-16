Правительство планирует ежегодно направлять 5 млрд рублей на повышение квалификации граждан предпенсионного возраста
Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Ранее с подобной инициативой выступили в ОНФ и в «Единой России». Так, народный фронт предложил сохранять рабочие места граждан, которым до выхода на пенсию остается пять лет, а также ввести квоты для людей предпенсионного возраста в компаниях с госучастием.
Комментарии13
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sasass 16 июля 2018 | 21:36
Инженеров и врачей будут учить грузчиками работать...
margosher 16 июля 2018 | 21:40
sasass: Вот и я не могу понять, Кто и как будет повышать квалификацию специалистов, которые имеют 30-ти летний опыт работы?
nikmart001 16 июля 2018 | 21:53
margosher: Тут как всегда напутали, не квалификацию повышать , а получать новую профессию на всяких курсах, сейчас многие профессии будут отмирать, а вместо них будут появляться другие.
pyfrjvsqfldjrfn 16 июля 2018 | 21:58
//ввести квоты для людей предпенсионного возраста в компаниях с госучастием//
Нужно так понимать, что все компании теперь будут госкомпаниями, а будущие пенсы их крепостными. А переучивать предпенсионников будут с врачей и учителей на дворников и чернорабочих.
25 млн рабочих мест...
askol2016 16 июля 2018 | 21:58
sasass: нет, наоборот, грузчиков будут переучивать на врачей.,
nehoroshiy 16 июля 2018 | 22:11
sasass: Нет, наоборот.
tks 16 июля 2018 | 21:48
Грядет тупейший распил: под эти "курсы" создадут госкорпорацию, "трубу" оседлает чей-то отпрыск.
askol2016 16 июля 2018 | 21:55
Старые, больные, ограбленные и изношенные тяжкой жизнью граждане не способны начинать все сначала и осваивать другие профессии
romantik56 16 июля 2018 | 22:12
askol2016: В таком возрасте и состоянии здоровья человеку хочется,образно говоря,на печке посидеть, а не сдавать экзамены. Насмешка какая-то...
ivanov356 16 июля 2018 | 21:55
Не ясно, кто будет ответственен за поиск гарантированных рабочих мест для лишённых пенсий. Научить то,научат чему нибудь.
xuato 16 июля 2018 | 22:00
Например Профессорша, имеющая докторскую и пару изданных монографий мечтает шить варежки и трусы по 12 часов швеей мотористкой.
feluka2010 16 июля 2018 | 22:02
Вопрос блондинки: а что больше 5 миллиардов или годовая пенсия этих пенсионеров, которых предполагается переучивать ?
virgenu 16 июля 2018 | 22:12
Очередная кормушка для ворья во власти. Чему можно научить шестидесятилетнего старика?