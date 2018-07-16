Суд в Москве приговорил к 5-ти годам колонии Андрея Попова, известного как бог Кузя
Он признан виновным в создании секты и особо крупном мошенничестве. Разные сроки наказания получили и трое его сообщниц. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор Попову.
Комментарии3
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oldpartizan 16 июля 2018 | 21:46
в создании секты и особо крупном мошенничестве можно не только его.
есть ещё и другие персоны.
komandarm____68 16 июля 2018 | 21:57
А просто шлёпнуть за бруствером нельзя? Ах, епта, демократия...))
cattt 16 июля 2018 | 21:59
На сколько надо приговорить гундяйку, ведь у него лохов в сто раз больше.