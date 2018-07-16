Председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев доставлен в Петербург для проведения психиатрической экспертизы
Председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев доставлен в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Дмитриеву предъявлено обвинение в сексуальном насилии над приемной дочерью. В конце июня он был арестован на 2 месяца. Сам Дмитриев все обвинения отвергает. Ранее суд оправдал его по делу об изготовлении порнографии. Он был отпущен под подписку о невыезде, но спустя некоторое время снова задержан.
Комментарии8
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sasass 16 июля 2018 | 21:38
Издевательство в квадрате...
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 21:50
Скоро уже Правосудие и Закон вынесут справедливый вердикт престарелому педофилу.
patrikk_1 16 июля 2018 | 21:58
Ранее суд оправдал его по делу об изготовлении порнографии...
Порнографию он не изготавливал наверное потому, что не умел это делать, наверное он не был профессиональным фотографом детской порнографии, но ведь приёмную девочку от фотографировал голой?
fresh_breeze 16 июля 2018 | 21:39
И сразу не скажешь, какой исход экспертизы для него лучше.
Признают психом — отправят на принудительное лечение.
Скажут нормальный — значит, ведал, что делает, поэтому могут наехать всей мощью УК, если там, конечно, был некий деликт.
liquidsky__ 16 июля 2018 | 21:49
Очереднок фрик из мемориала.
orein51 16 июля 2018 | 21:53
вот и психушки скоро вернутся...
hangman19 16 июля 2018 | 21:56
Инакомыслящих по психушкам...
fresh_breeze 16 июля 2018 | 22:10
hangman19:
Помилуйте, здесь инакомыслие не при делах. Здесь скорее инакочувствие затесалось.