Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Она – одна из четырех задержанных накануне на финале Чемпионата мира в Лужниках. Она признана виновной в грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Сами участники группы утверждают, что своей акцией хотели привлечь внимание к судьбе политзаключенных.
Комментарии8
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glotov 16 июля 2018 | 21:37
Пуськи! Слыхали, в Англии репетируют похороны королевы? Нужно и вам готовиться: надо что-то на похоронах замутить! Фемены, вон, уже готовы. Не ударим в грязь лицом: перфомансы должны набирать обороты.
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 21:57
"Бешеные Вагины" /как они сам себя называют/ - заняли 80% новостей российских либерастических СМИ, при этом ВСЕ мировые СМИ - Вагин даже не заметили. ))
s_talker002 16 июля 2018 | 21:39
Плохо выступили, можно сказать позорно.
Вот если бы с гусем или хотя бы уткой, то это было бы совсем другое дело......и все это на бегу.
tks 16 июля 2018 | 21:39
Это которая самая симпатичная из всех, фотомодельной внешности?
tuman13 16 июля 2018 | 21:40
Другой важной новости на эхе нет.
sasass 16 июля 2018 | 21:46
Хороший пиар получили - за это не грех 15 суток отсидеть...
azt 16 июля 2018 | 21:55
sasass: Скорее анти-пиар. После этой идиотской выходки, сочувствующих им явно поубавилось.
sim202_ 16 июля 2018 | 21:58
Самое прекрасное во вчерашней акции Pussy Riot — то, с какой готовностью все кинулись пи&дить российских ментов, ещё не зная, что они не настоящие ...