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Эксклюзив Эха 21:30, 16 июля 2018

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом носила формальный характер и никаких прорывов не обеспечила

Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский. Белковский добавил, что у президента Путина тоже была формальная делегация без каких-либо лоббистов.

Комментарии

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r88w556xl4 16 июля 2018 | 21:37

Белковский всё знает, кто ж ещё нам истину откроет, как не Белковский "эксклюзивно". Только что-то вонью какой-то понесло, "эксклюзив" какой-то с запашком.

akademik_ugarov_56 16 июля 2018 | 21:46

Договорились наладить диалог и взаимовыгодное сотрудничество.
А там и санкции снимем с них.

patrikk_1 16 июля 2018 | 21:50

Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский...

Наверное Стас Белковский у них авторитет, что-то типа раввина алкоголиков.

hangman19 16 июля 2018 | 22:05

patrikk_1: хей, ноунейм, ты разрешения спросил у Николсона?

novyrusich 16 июля 2018 | 21:55

akademik_ugarov_56: мальчик, а когда и какие ты санкции на США наложил?
Ты себе в штаны наложил, да?
Так сними их, дурачок. Плохо же тебе с дерьмом в штанах ходить.

palmcoast___ 16 июля 2018 | 22:00

Прорыв заключается уже в том, что Трамп впереди Путина на 20 минут., 20 минут Путину пришлось подождать и поволноваться, приедет таки Трамп к нему на стрелку или нет.. Представляю Владимира, который волнуется, как молодой поросенок в мешке..

hangman19 16 июля 2018 | 22:07

akademik_ugarov_56: Что-то ты растявкался, день открытых дверей в психушке?))

ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 21:46

r88w556xl4: Тасик Белочник , как вся либерда и кастрюлеголовое поголовье ,естественно верили что Путин кааааак испугается Трампа ,и каааак отдаст Крым кастрюлям ,и каааааак заплатит им тыщумилиондонеба , а тут ....пичалька !))))

boldu1n 16 июля 2018 | 21:47

r88w556xl4: Надо же политолохам - экспердам ка кто хорчеваться. Не улицы же мести идти.

blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 21:48

А Стасик в чём-нибудь профессианально не разбирается?

novyrusich 16 июля 2018 | 21:49

r88w556xl4: Это манение не только Белковского, голубок, а практически всех наблюдателей.
Ни одного конкретного решения по итогам втречи.
Один пустой треп.
А больше Трампу и не разрешено ничего было.
Но и за этот треп его завтра подвесят.

В хельсинки ходила байка, что русские предложили американцам какой-то меморандум подписать, но американцы этой бумажкой подтерлись и даже рассматривать не стали.

так что проговорили и разошлись. Зачем встречались и сами не скажут.

polikarpich 16 июля 2018 | 21:49

r88w556xl4: Чё там у вас у всех всегда то воняет, то пованивает? Может, портянки просто постирать? Не пробовали?
Раз Белковский ничего не знает и знать не может, то поведай нам всем всю истину тогда сам.

danko1 16 июля 2018 | 21:54

polikarpich: Еще несколько дней назад Кремль опубликовал проект резолюции по этой встречи, где ничего, кроме бла-бла и не было.
Так и вышло. Даже в Кремле ничего не ждали, потому что тогда на уступки надо было бы идти.
Самое главное в этой встрече то, что она всё-таки состоялась и что впервые Путина заставили ждать, так этого вечного опаздальца унизив и поставив на место.

olegleon 16 июля 2018 | 22:01

danko1: а ещё Трамп его не стал терпеть 90 минут, которые планировали, и разговаривал всего два часа.
и как тебе в твоём возрасте не стыдно так врать?

oldfashy 16 июля 2018 | 22:05

два часа это 120 минут. olegleon:

olegleon 16 июля 2018 | 22:12

oldfashy: я в курсе. а вот данко заявила, что Трамп не стал больше слушать Путина и сократил время общения с ним до двух часов. т.е. она считает, что 120 меньше запланированных 90.
да ещё с десяток таких же "математиков" поддержали её ))))

danko1 16 июля 2018 | 22:10

olegleon: Вечно врущая, ненавидящая россиян портянка сама с собой разговаривает?
Или Пескова, которого озвучила, вруном назвала?
Когда по существу нечего опровергнуть, то только хамство наглецу и подлецу на помощь приходит.

sasass 16 июля 2018 | 21:41

Целый мешок пустых разговоров привезли в свои страны...

dorin1987 16 июля 2018 | 21:49

sasass: А царек РФ еще и кучу фоточек с трампнашем, которые производители помета пропагандонов РФ после небольшого уравнения царька РФ и трампнаша в росте, будут тыкать теперь на каждом углу.

boldu1n 16 июля 2018 | 21:51

dorin1987: А царек РФ еще и кучу фоточек с трампнашем, ...
===============================
У каклов пуканы - ахонь....

novyrusich 16 июля 2018 | 21:59

boldu1n: Дружок, один положительный результат есть.
Израиль может гнобить иранцев и Хизбаллу в Сирии безвозбранно. Сегодня ночью опять иранский штаб разнес и склады с оружием.
---------------------
Нетаниягу приветствовал итоги встречи Трампа и Путина
время публикации: 20:50 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати
После пресс-конференции, которую провели президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин после их встречи в Хельсинки, пресс-служба израильского премьер-министра распространила заявление, в котором говорится, что Биньямин Нетаниягу приветствует глубокую приверженность Соединенных Штатов Америки и президента Трампа безопасности Израиля.

Биньямин Нетаниягу высоко ценит военную координацию между Израилем и Россией и четкую позицию президента Путина в том, что касается необходимости соблюдения соглашения о разделении между Израилем и Сирией от 1974 года.

polikarpich 16 июля 2018 | 22:04

boldu1n: Не видно что-то ничего "конструктивного" и "продуктивного", как говорит ваш вождь и учитель.
Опять одни "каклы", "пуканы"...
По существу есть что-нибудь, чудовище? "Позитивное" и "стабильное"?

jetsam 16 июля 2018 | 21:52

главное - царек-вошьдь у ног Главного полежал. потявкал.
все видели. засняли.

vsehporvem 16 июля 2018 | 21:54

А какие прорывы могли быть? Вот когда Трамплина будет способен принимать решения и выполнять их, тогда и можно будет с ним серьёзно разговаривать. А пока Трампуша ещё не вырос из коротких штанишек.

polikarpich 16 июля 2018 | 22:11

vsehporvem: Похоже, он так и останется вечно юным.

hangman19 16 июля 2018 | 22:00

Продажная шкура, Белковский, тебе кто-то верит до сих пор?

grossalexis072018 16 июля 2018 | 22:01

Самый главный итог - ограничение присутствия Ирана на юге Сирии ;)) Офис спец-прокурора не ответил на предложение Путина 4)) Все остальное прелюдия к фото-сессии.
И главный итог - Трамп пришел позже Путина ;))

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