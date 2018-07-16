На Елисейских полях в Париже чествуют игроков сборной Франции по футболу, ставших чемпионами мира
Как передает «Интерфакс», футболисты на двухъярусном автобусе под овации собравшихся проезжают по одной из главных улиц французской столицы. Небо над Елисейскими полями частично затянуто дымом из-за многочисленных файеров, которые зажигают фанаты. Ожидается, что после парада сборную Франции примет президент страны Эммануэль Макрон. Ранее сообщалось, что он намерен наградить всю сборную орденами Почетного легиона.
Комментарии3
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kamen_12 16 июля 2018 | 21:13
Свободу Петру Паленскому!
sasass 16 июля 2018 | 21:15
Французы умеют праздновать и не думают о наградах....
don_ballon 16 июля 2018 | 22:10
Неужели Черчесова и команду не наградят? Результат же назван историческим. ОзЗПО разных степеней. Акинфееву-орден левой подвязки.