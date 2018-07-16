На Елисейских полях в Париже чествуют игроков сборной Франции по футболу, ставших чемпионами мира

Как передает «Интерфакс», футболисты на двухъярусном автобусе под овации собравшихся проезжают по одной из главных улиц французской столицы. Небо над Елисейскими полями частично затянуто дымом из-за многочисленных файеров, которые зажигают фанаты. Ожидается, что после парада сборную Франции примет президент страны Эммануэль Макрон. Ранее сообщалось, что он намерен наградить всю сборную орденами Почетного легиона.