Состояние основателя «Амазон» Джеффа Безоса достигло 150-ти миллиардов долларов

Состояние основателя «Амазон» – крупнейшего в мире продавца товаров через интернет Джеффа Безоса достигло 150-ти миллиардов долларов. Как отмечает агентство Блумберг, это сделало его самым богатым человеком в современной истории. В начале года Безос стал богаче сразу в полтора раза. Этому способствовал резкий рост акций «Амазон», которые поднялись в цене почти на 60%.