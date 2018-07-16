Состояние основателя «Амазон» Джеффа Безоса достигло 150-ти миллиардов долларов
Состояние основателя «Амазон» – крупнейшего в мире продавца товаров через интернет Джеффа Безоса достигло 150-ти миллиардов долларов. Как отмечает агентство Блумберг, это сделало его самым богатым человеком в современной истории. В начале года Безос стал богаче сразу в полтора раза. Этому способствовал резкий рост акций «Амазон», которые поднялись в цене почти на 60%.
Комментарии6
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vikwlad 16 июля 2018 | 21:07
Ещё немного и путина догонит.
sasass 16 июля 2018 | 21:17
Вот , что значит не прессовать Интернет...
tuman13 16 июля 2018 | 21:21
Как любят неполживые любят считать деньги в чужих карманах. На гранты надеются?
fikus74 16 июля 2018 | 21:22
путин и его шобла просто малышня.
r88w556xl4 16 июля 2018 | 21:33
Бедный беднеют, богатые богатеют. Смысл капитализма это узаконенное неравенство, животное существование, которое по ошибке называется цивилизацией.
buzukin1912 16 июля 2018 | 21:37
Это разве деньги? По тысяче долларов на каждого россиянина - да это еще если удастся удачно продать всю его контору вместе с акциями. Воздух, мля... Мыльный пузырь.