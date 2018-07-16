Офис спецпрокурора США фактически игнорировал предложение Путина о совместном расследовании вмешательства в выборы
Офис спецпрокурора Роберта Мюллера фактически игнорировал предложение Владимира Путина о совместном расследовании вмешательства в американские выборы. «Спасибо за обращение. Мы отказываемся комментировать», — заявил РИА представитель офиса Питер Карр.
По итогам саммита в Хельсинки Путин предложил, чтобы Мюллер сделал официальный запрос российским властям на проведение допроса тех лиц, которых прокурор считает виновными в совершении правонарушений. Российская прокуратура и следственные органы провели бы такие допросы и об итогах проинформировали американскую сторону.
Комментарии26
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vserg 16 июля 2018 | 21:10
"Российская прокуратура и следственные органы провели бы такие допросы и об итогах проинформировали американскую сторону."
Да чо уж там можно и сразу проинформировать об итогах, даже без допросов.
gluhoy2250 16 июля 2018 | 21:53
vserg: можно и сразу проинформировать
На Эхе как всегда врут! Допрос предложено вести в присутствии американских прокуроров!
idshoohov 16 июля 2018 | 22:09
gluhoy2250:
"Путин предложил, чтобы Мюллер сделал официальный запрос российским властям на проведение допроса тех лиц,"
А почему нельзя этого сделать без запроса от США? Или Путину всй равно, что делают его подчинённые?
novyrusich 16 июля 2018 | 21:11
Ну они же не идиоты, чтобы подключать к расследованию преступников , против которых ведется расследование.
Это только Трампу можно такую дурь втюхивать.
Но он заинтересован в провале расследования. А вот Мюллер нет, он хочет успеха расследования.
davi__koloradov 16 июля 2018 | 21:12
Щукарь совсем плохой стал. Надеется, что прокурор с кремлевским бандюком сотрудничать будет.
luger_max_otto 16 июля 2018 | 21:15
Принцип простой- а вдруг чего выйдет... Правда- откуда, собственно?
splin2 16 июля 2018 | 21:34
luger_max_otto: Путин верит только судам, исключительно встроенным в вертикаль его власти.
Но его ждут суды рахличных зарубежных инстанций:
1. По катастрофе Боинга
2. По отрввлению в Солсбери
3. По взлому хакерами ГРУ сайтов Демпартии
anemon 16 июля 2018 | 21:12
Вот почему Чикатило не пригласили расследовать его преступления?
proxozhij 16 июля 2018 | 21:13
А можно мне в кремле порулить? Ну пожа-алуйста...
gluhoy2250 16 июля 2018 | 21:59
proxozhij: в кремле порулить?
Да ты уже рулишь, в палате №6, вместе с Наполеоном!
neyexo 16 июля 2018 | 21:14
фактически.
А не фактически?
snikkersnepper 16 июля 2018 | 21:14
Я вам 56 минут назад сказал, что так и будет.
Мюллеру и его кукловодам не нужны никакие "грушники" (даже если они, паче чаянья, существуют). Ему нужно, чтобы Трамп был в стойле.
viniqi 16 июля 2018 | 21:27
snikkersnepper: Так существуют или нет?- поподробнее здесь!!!
zolingen 16 июля 2018 | 21:17
Мюллер красавчик)
ura_123 16 июля 2018 | 21:17
Воффка хотел явку с повинной?
aleksei123m 16 июля 2018 | 21:18
Естественно, поручать преступнику (подозреваемому) расследовать собственное дело это нонсенс.
sasass 16 июля 2018 | 21:21
Конечно глупо совместно обследовать - преступление и правоохранение , это разное понятие...
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 16 июля 2018 | 21:21
Трамп не визнав анексію Криму на зустрічі з Путіним
vladimirgornitsky 16 июля 2018 | 21:22
Какое может быть совместное расследование вмешательства, когда Путин категорически отрицает сам факт вмешательства?
Зачем американцам соглашаться выслушивать бесконечные "вывсеврете"?
Ничего другого в ходе "совместного разбирательства" они все равно не услышат. Если бы речь шла, допустим, о том, что американским следователям будет предоставлена возможность допросиь подозреваемых из "списка 12" - другое дело.
А идея о том, что такие допросы проведет российсчкая сторона, - это просто хамство и издевательство. Естественно, что американцы Путина вежливо послали.
hidaldo_hot 16 июля 2018 | 21:22
Рискует в своем великодушии, Мюллер можте действительно присать повестку...
askol2016 16 июля 2018 | 21:33
Спецпрокурор-то поумнее рыжего будет!
hiryrg 16 июля 2018 | 21:36
Мюллер стой на своем, удачи! Всё правильно делаешь. Победа за тобой.
ymnikymnik 16 июля 2018 | 21:43
Новичок доставлен для Мюллера
scimitar 16 июля 2018 | 21:47
Вован, чо такой дерзкий?
gluhoy2250 16 июля 2018 | 21:50
«Спасибо за обращение. Мы отказываемся комментировать»
А, как же Закон!? По понятиям живете собаки русофобские!
idshoohov 16 июля 2018 | 22:07
"Путин предложил, чтобы Мюллер сделал официальный запрос российским властям на проведение допроса тех лиц,"
А почему нельзя этого сделать без запроса от США? Или Путину всй равно, что делают его подчинённые?