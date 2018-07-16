Офис спецпрокурора США фактически игнорировал предложение Путина о совместном расследовании вмешательства в выборы

Офис спецпрокурора Роберта Мюллера фактически игнорировал предложение Владимира Путина о совместном расследовании вмешательства в американские выборы. «Спасибо за обращение. Мы отказываемся комментировать», — заявил РИА представитель офиса Питер Карр.

По итогам саммита в Хельсинки Путин предложил, чтобы Мюллер сделал официальный запрос российским властям на проведение допроса тех лиц, которых прокурор считает виновными в совершении правонарушений. Российская прокуратура и следственные органы провели бы такие допросы и об итогах проинформировали американскую сторону.