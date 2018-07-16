Трамп: Россия и США должны активизировать диалог на высшем уровне

Россия и США должны активизировать диалог на высшем уровне. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.

«Эта встреча — это только начало длительного процесса, мы сделали первые шаги к яркому будущему. Я хотел бы поблагодарить президента Путина за то, что он присоединился к этому важному обсуждению и способствовал развитию открытого диалога между США и Россией. Наша встреча продолжает давние дипломатические традиции между Россией и США и ведет к процветанию обеих стран. В интересах наших стран продолжить этот диалог, и мы договорились об этом, я уверен, что мы еще часто будем встречаться в будущем».

Трамп добавил, что Россия и США должны находить точки соприкосновения для продуктивного сотрудничества.