Трамп: Россия и США должны активизировать диалог на высшем уровне
Россия и США должны активизировать диалог на высшем уровне. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.
«Эта встреча — это только начало длительного процесса, мы сделали первые шаги к яркому будущему. Я хотел бы поблагодарить президента Путина за то, что он присоединился к этому важному обсуждению и способствовал развитию открытого диалога между США и Россией. Наша встреча продолжает давние дипломатические традиции между Россией и США и ведет к процветанию обеих стран. В интересах наших стран продолжить этот диалог, и мы договорились об этом, я уверен, что мы еще часто будем встречаться в будущем».
Трамп добавил, что Россия и США должны находить точки соприкосновения для продуктивного сотрудничества.
Комментарии14
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boldu1n 16 июля 2018 | 21:07
Педя Порошенко в запой ушёл? Он за пятнадцать минут подьяковати Трампу при встрече 400 тыс. баксов из бюджета отвалил.
novyrusich 16 июля 2018 | 21:17
boldu1n: Эта встреча окончилась пустопорожним трепом и никаких решений принято не было.
Даже никаких обещаний от Трампа Путин не получил, кроме поглаживания по спине.
И стоила эта встреча Путину много дороже, чем Пороженко.
Сколько же унижений он пережил за эти 2 года, когда Трамп ему назначал встречи в коридорах и туалетах.
boldu1n 16 июля 2018 | 21:19
novyrusich: Эта встреча окончилась пустопорожним трепом и никаких решений принято не было.
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А какие решения? Впарить пенсильванский уголь по двойной цене как хохлам?
novyrusich 16 июля 2018 | 21:33
boldu1n: Простодыра ты тупая, если тнет ни4к5аких решений, то за каким хреном встречались? Просто поговорить?
И за это завтра Трампа в США будут иметь кто ни попадя?
Ведь ему нендаром вопрос задали : ты кому веришь ФБР или агенту КГБ?
А ему и отвентить нечего, стал про какой-то сервер говорить.
Но его этим вопросом добьют.
Единственное Путин похвалил взаимодействие в Сирии.
Видно понравилось как вагнеровцев американцы крошили.
Ну еще про безопасность Израиля поговорили.
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 21:38
boldu1n: // А какие решения? Впарить пенсильванский уголь по двойной цене как хохлам? //
Укурок в портянках, ты почитай хоть немного о международных переговорах.
В вашем дурдоме, конечно, по другому, но поверь, так не везде.
tom_tom 16 июля 2018 | 21:11
Трамп 7 раз объявлял себя банкротом.
Но вряд ли ему удастся обанкротить США.
Путин вряд ли станет когда-либо банкротом,
но зато ему практически удалось обанкротить РФию.
levaak 16 июля 2018 | 21:13
Либералы в недоумении
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 21:22
levaak: Портянка, это всё, что способна родить твоя единственная извилина, которая промеж ягодиц?
Куратор Плюгавый встретился с агентом Рыжим.
По результатам, которые во всех международных переговорах, тем более на высшем уровне, принято воплощать в подписанные документы - эта стрелка ничем не отличалась от посиделок корешей на пиве.
А голимый трёп в конце посиделок рассчитан на таких микроцефалов как ты.
Уже дошло или ещё добавить?
trans 16 июля 2018 | 21:13
После встречи с пупсиком Ыном Трамп то же самое говорил. Сказал и забыл.
proxozhij 16 июля 2018 | 21:16
"Россия и США должны активизировать диалог на высшем уровне" — Обоих на Марс. Можно прямо с золотого батута.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 16 июля 2018 | 21:23
Трамп не визнав анексію Криму на зустрічі з Путіним
eniro 16 июля 2018 | 22:02
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Зате, подякував за проведення чемпіонату. А це, для Кремля, вже досить для радощів.
askol2016 16 июля 2018 | 21:28
Трамп заглянул Путину в глаза и ощутил его душу. Он увидел в нем прямого и достойного доверия человека...
sasass 16 июля 2018 | 21:34
У Трампа язык не жилистый ...