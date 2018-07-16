Премия «Русский Букер» пропустит наградной сезон в 2018-м году

Как сообщает пресс-служба награды, причина в отсутствии денег. Если спонсоры не найдут их к зиме, литературную премию закроют вообще.

Ранее организаторы «Русского Букера» сообщили, что ищут спонсора на новый сезон. Традиционно начало приема заявок объявлялось в конце марта, но в связи со сложившейся ситуацией в этом году сроки сдвинулись.