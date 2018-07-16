Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018-го года
По итогам саммита в Хельсинки Путин пожелал Трампу успешно провести мировое первенство в 2026-м году. Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм уже рекомендовал Трампу проверить мяч на наличие в нем подслушивающих устройств.
Комментарии4
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pag22 16 июля 2018 | 20:38
Пожелал Трампу переписать конституцию и пойти на третий срок? Или сделать срок побольше?
cattt 16 июля 2018 | 20:38
Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч, предварительно помазав его новичком.
Шютка!
piterjanis 16 июля 2018 | 20:40
Сенатор Грэм походу дегенерат
liquidsky__ 16 июля 2018 | 20:44
piterjanis: Ну так ближайший корешок другого гиганта мысли- Маккейна )