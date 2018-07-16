Владимир Путин подарил Дональду Трампу официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018-го года

По итогам саммита в Хельсинки Путин пожелал Трампу успешно провести мировое первенство в 2026-м году. Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм уже рекомендовал Трампу проверить мяч на наличие в нем подслушивающих устройств.