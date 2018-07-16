Владимир Путин на переговорах в Хельсинки дал понять, что у Москвы нет компромата на Дональда Трампа

По словам президента России, «большей ерунды трудно себе представить». Путин сказал, что ему даже не было известно о визите Трампа в Москву, когда тот был еще бизнесменом.

Сам Трамп неоднократно опровергал сообщения о его связях с Россией и утверждал, что не общается с российскими властями.