Владимир Путин на переговорах в Хельсинки дал понять, что у Москвы нет компромата на Дональда Трампа
По словам президента России, «большей ерунды трудно себе представить». Путин сказал, что ему даже не было известно о визите Трампа в Москву, когда тот был еще бизнесменом.
Сам Трамп неоднократно опровергал сообщения о его связях с Россией и утверждал, что не общается с российскими властями.
Комментарии9
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ed10075 16 июля 2018 | 20:38
Как там говорят, - язык дан для того чтобы скрывать свои мысли?
tvitov66 16 июля 2018 | 20:46
"Были демоны, но они самоликвидировались"(с)
banyi2 16 июля 2018 | 20:38
Какой вопрос, такой и ответ) Даже если и есть, то кто его покажет )
balamuto 16 июля 2018 | 20:43
-Почему у Трампа такие рыжие волосы?
-Под "золотой дождь" в златоглавой попал.
gregor 16 июля 2018 | 20:40
Владимир Путин на переговорах в Хельсинки дал понять, что у Москвы нет компромата на Дональда Трампа
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У Москвы нет , а у .... Ульяновска и Воронежа есть .
ura_123 16 июля 2018 | 20:43
Траааампнааааашшшшшш!!! Стопудово)))
grandloh 16 июля 2018 | 20:46
случаи лжи, исходившие от президента России Путина не один раз , не позволяют верить ему в данном случае. Путин врет, как дышит.
nitsahon 16 июля 2018 | 20:46
в общем оба - похоже - врут.... сколько у кремля чемоданов компромата на Трампа - можно только догадываться... проблема в том, чтобы вовремя и с пользой для дела этот компромат использовать..
alger 16 июля 2018 | 20:47
" Путин сказал, что ему даже не было известно о визите Трампа в Москву, когда тот был еще бизнесменом."
он и сейчас не знает кто такой этот рыжий и чего его к финнам занесло, думает что за Собчаком поехал