Трамп сказал, что верит и спецслужбам США, и Путину в вопросе вмешательства Москвы в выборы
Президент США Дональд Трамп сказал, что верит и спецслужбам своей страны, которые говорят о вмешательстве России в американские выборы, и Владимиру Путину, который отрицает, что Москва это делала. Трамп подчеркнул, что доказательств вмешательства Кремля пока недостаточно. Трамп добавил, что Путин был очень убедителен, отрицая вмешательство в американские выборы.
Между тем, США будут конкурировать с Россией за поставки энергоресурсов на европейский рынок и по-прежнему выступают против строительства трубопровода «Северный поток-2». Как заявил Дональд Трамп, США являются крупнейшим поставщиком нефти и газа в мире и собираются продавать сжиженный природный газ.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi2 16 июля 2018 | 20:36
По принципу западной демократии доказательства вообще не нужны )))
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 20:38
// Трамп добавил, что Путин был очень убедителен, отрицая вмешательство в американские выборы. //
На языке оригинала:
- Май кура.. сорри, фрэнд Фолодья, сэйз: бля буду!
alger 16 июля 2018 | 20:41
banyi2: да нет, по принципам Вовы -"ихтамнет" и "три раза вывели"
glotov 16 июля 2018 | 20:46
alger: Этот принцип мало чем отличается от принципа бездоказательных вбросов "хайлилайки". Так чо, начать нужно с англичан: там порочная практика вбросов используется на высшем государственном уровне.
ura_123 16 июля 2018 | 20:38
У хлопчика когнитивный диссонанс.
nezaputin2018 16 июля 2018 | 20:41
Это уже шизофренией попахивает.