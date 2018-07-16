Трамп сказал, что верит и спецслужбам США, и Путину в вопросе вмешательства Москвы в выборы

Президент США Дональд Трамп сказал, что верит и спецслужбам своей страны, которые говорят о вмешательстве России в американские выборы, и Владимиру Путину, который отрицает, что Москва это делала. Трамп подчеркнул, что доказательств вмешательства Кремля пока недостаточно. Трамп добавил, что Путин был очень убедителен, отрицая вмешательство в американские выборы.

Между тем, США будут конкурировать с Россией за поставки энергоресурсов на европейский рынок и по-прежнему выступают против строительства трубопровода «Северный поток-2». Как заявил Дональд Трамп, США являются крупнейшим поставщиком нефти и газа в мире и собираются продавать сжиженный природный газ.