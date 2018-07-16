Игроки сборной Франции по футболу будут награждены орденом Почетного легиона
Таким образом президент Франции Эммануэль Макрон решил отметить победу футболистов на Чемпионате мира. Как передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, награждение состоится не ранее чем через несколько месяцев.
Комментарии4
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ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 20:16
Когда стране гордится нечем ,можно сделать победобесие и из ногамячных хероев ! Убожество !
zurich_106 16 июля 2018 | 20:19
ukraina_biomusor: ольгинец, это ты про Францию сейчас ляпнул или про Россию?
serhio_25__ 16 июля 2018 | 20:23
zurich_106: Какой же ты тупой. Это про вас, хомяков, которые тут коряжились, когда россияне радовались победам своей сборной.
polsan 16 июля 2018 | 20:26
serhio_25__: Россияне радовались победам своей сборной по футболу. а тролли тупые сайтовские, каражаться чтобы других оскорбить! )) Какие дебилы!! Вот в чём разница!