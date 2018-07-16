Премия «Русский Букер» пропустит наградной сезон в 18-м году
Как сообщает пресс-служба награды, причина в отсутствии денег. Если спонсоры не найдут их к зиме, литературную премию закроют вообще.
Ранее организаторы «Русского Букера» сообщили, что ищут спонсора на новый сезон. Традиционно начало приема заявок объявлялось в конце марта, но в связи со сложившейся ситуацией в этом году сроки сдвинулись.
Комментарии1
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tuman13 16 июля 2018 | 20:47
А кто спонсировал до этого? И куда слился?