Прекращение работы сервиса бронирования отелей Booking.com в Крыму не отразится на туристическом бизнесе

Трудности могут появиться только у самостоятельных туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, туристы могут воспользоваться другими сервисами бронирования или сайтами гостиниц. Ранее стало известно, что Booking.com поддержала европейские санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских отелях