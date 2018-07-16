Прекращение работы сервиса бронирования отелей Booking.com в Крыму не отразится на туристическом бизнесе
Трудности могут появиться только у самостоятельных туристов. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, туристы могут воспользоваться другими сервисами бронирования или сайтами гостиниц. Ранее стало известно, что Booking.com поддержала европейские санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских отелях
Комментарии10
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polsan 16 июля 2018 | 20:07
странно, но всё работает ))
shmuel63 16 июля 2018 | 20:30
polsan: Нет, не работает. ПРи попытке заказать появляется надпись "We’re sorry, it's not possible to make leisure reservations in Crimea at this time on our website." И это хорошо.
zorkin75 16 июля 2018 | 20:31
polsan: Пока в керченскую поликлинику не пойдёшь.А так,ничего странного-Сряша.
zolingen 16 июля 2018 | 20:09
Прекращение работы сервиса бронирования отелей Booking.com в Крыму не отразится на туристическом бизнесе
Как это может отразиться на том , чего нет?
vilingrad 16 июля 2018 | 20:13
А что, курятники, сараи и подвалы были на букинге? Не отразится! Как и шалманы с мишленовскими звездами и пляжи, не уступающие средиземноморским, если без какашек:)
polsan 16 июля 2018 | 20:17
vilingrad: Вы сами посмотрите, там всего одна квартира сдаётся, так что если её вычеркнут ничего не измениться )
ura_123 16 июля 2018 | 20:32
vilingrad: Ничем не уступающие средиземноморским,только с какашками)))
snikkersnepper 16 июля 2018 | 20:27
Продолжение прямого эфира из чьей-то чужой шизы. Не надоело еще? Отключение "прямого" бронирования через Букинг - это аж 2014-15 годы. И все это время вся отмазка заключается в одной единственной галочке "я путешествую по работе", после которой, как после волшебного "сим-сим" сайт работает точно также как для какой Франции с Испанией. Именно так я бронировал свои ночевки в Крыму прошлым летом, и именно так могу сделать прямо сейчас. Одна проблема - все места на лету расхватывают.
ПС. Заразы! Хостел в Севасе, где я прошлым летом жил за 8 евро/ночь теперь предлагает за 6. Издеваются. Пойду отпуск выбивать.
ura_123 16 июля 2018 | 20:36
snikkersnepper: Отдых на море,в Севастополе??? Ну ты и "гурман" )))
А знаешь почему,может и по 6 ойро( в рублёвой то зоне) там НЕКОМУ отдыхать.
ura_123 16 июля 2018 | 20:30
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