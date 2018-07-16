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20:01, 16 июля 2018

Спецпрокурор США может допросить 12 россиян, которых в Вашингтоне считают хакерами из российской военной разведки

Спецпрокурор США Роберт Мюллер может допросить 12 россиян, которых в Вашингтоне считают хакерами из российской военной разведки. Это по итогам российско-американского саммита в Хельсинки допустил Владимир Путин. По его словам, сотрудники прокуратуры могут провести допросы и направить в США полученную информацию. Сам он Путин, по собственному признанию, пока об этом ничего не знает. Путин также отметил, что российские власти могут допустить официальных представителей США присутствовать на этих допросах. Но тогда и США должны допросить тех, кого Москва считает виновными в правонарушениях на территории России – в частности, фигурантов дела «Эрмитэдж Кэпитал».

Комментарии

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trans 16 июля 2018 | 20:06

Бред на бреде сидит и бредом погоняет. Похоже совсем едет крыша у деда Шукаря.

tvitov66 16 июля 2018 | 20:14

trans: примерно так же как украинский омбудсмен может посетить в наших колониях ...

serhio_25__ 16 июля 2018 | 20:20

tvitov66: "Спецпрокурор США может допросить 12 россиян" - не может. Совсем пиндосня возомнила себя хозяином Земли.

honduras_na_colime 16 июля 2018 | 20:21

Плюгавый ещё не понимает, что в конечном итоге на допрос вызовут его.
И кроме пухлых томов папаши Мюллера, на его ботоксную спину готовы ножики по МН-17, Солсбери и польскому президентскому Ту-154.

kotvinder2 16 июля 2018 | 20:26

honduras_na_colime: Что будет с мудаком Порошенко?

vladimir1_57 16 июля 2018 | 20:31

kotvinder2: Что будет с мудаком Порошенко?
\\
Да он на... никому не нужен

danko1 16 июля 2018 | 20:32

honduras_na_colime: А как он фамилию Мюллера сделал вид, что забыл.
Домашняя заготовка, чтобы унизить.
И как у нас ведут следствие методом Бастрыкина: "сам убью- сам расследовать буду", наверное, и в США знают.
Стоит ли деньги на авиабилеты тратить для пустого допроса?

glotov 16 июля 2018 | 20:08

Красиво.

novyrusich 16 июля 2018 | 20:11

glotov: Ага, топит Трампа окончательно.
А жалко Трампа, хороший мужик, только чуток глуповат и вздорный.
А Путин его под имепичмент подводит. Зачем?
Ведь следующий Россию совсем загнобит. Просто у параши будет держать постоянно.

liquidsky__ 16 июля 2018 | 20:22

novyrusich: Там все места уже вашими заняты.

tvitov66 16 июля 2018 | 20:25

liquidsky__: да мы и сами себе это место забронировали

tvitov66 16 июля 2018 | 20:11

glotov: сдал красиво

golodomor_ze__hohlokost 16 июля 2018 | 20:17

Очередный бздык от "Йэха": в заголовке -прокурор США может допросить, а в самом тексте - американцев могут допустить на допрос. Впрочем, пох.

cattt 16 июля 2018 | 20:26

golodomor_ze__hohlokost: Ничего сажали ваших и будут сажать, где бы вы не прятались, доставят прямо к Буту по соседству.

tvitov66 16 июля 2018 | 20:32

cattt: американские тюрьмы для них слишком комфортабельны, существовать в положении раком со ставкой 11-80 куда более достойное наказание

banyi2 16 июля 2018 | 20:08

Эхо как всегда немного ошиблось) Может Мюллер допросить, с условием, что НАШИ прогуроры допросят кого считают нужным на территории США. Нюансик.)

snikkersnepper 16 июля 2018 | 20:18

banyi2:

Эхо не "немножко ошиблось", Эхо опять несет тупой пьяный бред. Никакой Мюллер никаких россиян на территории России допрашивать не может. Россия, при всех ее не достатках - не колония, вроде Украины. Мюллер (или кто-либо из его команды) может инициировать проведение такого допроса российской прокураторой и так или иначе при нем присутствовать. Только для этого нужны не кукареки на Сиэнэн (старательно перепащеваемые Эхо), а запуск официальных процедур. Поэтому могу прозакладывать свои носки против лекарств от олигофрении для "журналистов" ЭМ, что и Мюллер и американская шиза этот призыв пригнорят в принципе. Даже без упоминания священной коровы Эхонька - мошенника и убийцы Браудера.

ngilmutdinov 16 июля 2018 | 20:24

snikkersnepper: Заложи свои портянки.

vilingrad 16 июля 2018 | 20:09

Шота он опять ничего не знает. Не президент, а Незнайка на Луне.

vlabumur 16 июля 2018 | 20:28

Об этом только и договорились? Но это ведь даже не фигня. Ничто.Ноль..

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