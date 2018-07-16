Спецпрокурор США может допросить 12 россиян, которых в Вашингтоне считают хакерами из российской военной разведки

Спецпрокурор США Роберт Мюллер может допросить 12 россиян, которых в Вашингтоне считают хакерами из российской военной разведки. Это по итогам российско-американского саммита в Хельсинки допустил Владимир Путин. По его словам, сотрудники прокуратуры могут провести допросы и направить в США полученную информацию. Сам он Путин, по собственному признанию, пока об этом ничего не знает. Путин также отметил, что российские власти могут допустить официальных представителей США присутствовать на этих допросах. Но тогда и США должны допросить тех, кого Москва считает виновными в правонарушениях на территории России – в частности, фигурантов дела «Эрмитэдж Кэпитал».