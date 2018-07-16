Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Она – одна из четырех задержанных накануне на финале Чемпионата мира в Лужниках. Она признана виновной в грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Сами участники группы утверждают, что своей акцией хотели привлечь внимание к судьбе политзаключенных.
Комментарии19
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tks 16 июля 2018 | 20:07
Ясен перец "Оскорбление Его Величества"!
Даже штрафа от Фифы ждать не стали, чтоб регрессом взыскать, надо же перед обиженным Царём выслужиться скорее!
zmeelov_1 16 июля 2018 | 20:38
tks: Подпиндос вонючий, а ты уверен, что Путин ваще в курсе проделок твоих говноедок?. В мире - встреча двух Президентов. Не тужьтесь, подпиндосы, отправят и распределят ваших бешеных вагин по дешёвым арабским или ИГИЛовским борделям. Там им самое место. Иди утрись, тля подпиндосная
golodomor_ze__hohlokost 16 июля 2018 | 20:45
Зачем 15 суток? Все эти три бешеные вагины надо отправить на 3-5 суток в общежитие с среднеазиатами и запретить оттуда выходить. Они им всё бешенство быстро вылечат.
koshkaedu 16 июля 2018 | 20:08
Всё, Вероника - политзаключённая. Знаменитая на весь мир.
tuman13 16 июля 2018 | 20:42
koshkaedu: Интересно, а если какой-нибудь правозащитник покушает селедочки и запьт молочком. И потом пойдет погулять в парк. И его под кустиком застукают полицейские и суд даст 15 суток,или отработку общественным трудом - это таже козни Путина, который страшно боится данного пациента?
И этот правозащитник будет считаться политическим?
hidden 16 июля 2018 | 20:46
koshkaedu: Ну так она этого и добивалась)) Никому не известная модель враз становится знаменитой.
eule 16 июля 2018 | 20:12
А остальным что, талоны на усиленное питание?
cattt 16 июля 2018 | 20:23
Великое дело сделали Пусси, дать пощечину охранке пукина и ему самому, на это не каждый отважится.
eule 16 июля 2018 | 20:28
cattt: Устроились бы лучше на работу, чем глупости здесь писать.
parasuk_ 16 июля 2018 | 20:29
cattt: Вы как тот хохол, что хвастался как насрал Путину на Красной площади не снимая шаровар ;)
mikr 16 июля 2018 | 20:32
cattt: А Вы в таком случае почему здесь отсиживаетесь. Срочно отправляйтесь на Красную площадь и прибейте ржавым гвоздем свои яйца к брусчатке (если они у Вас, конечно, имеются). И тогда про Вас на Эхе тоже напишут что-нибудь вроде того, что Вы сейчас написали.
markdim 16 июля 2018 | 20:35
cattt: какой охране... ты о чем, чудик?? )) там стюарты бестолковые стояли ))) не пиши бред.. готовься таскать передачки пуськам )))
tuman13 16 июля 2018 | 20:44
cattt: А чего они выбежали не голышом? Промашка. Требую голых пусек на поле.
vlabumur 16 июля 2018 | 20:12
За такую фигню 15 суток,50 рублей штрафу и то много.
nestor199 16 июля 2018 | 20:16
vlabumur: Зачем сутки? Зачем штраф? Бесплатную туристическую путевку в Хорватию.
jblack2 16 июля 2018 | 20:25
Девушка, когда-нибудь задумается, что полицейская форма была бы ей к лицу, но при других - не скандальных обстоятельствах...
glotov 16 июля 2018 | 20:37
Уроды. Матч подпортили. Были ба хорваты злобными сутягами - могли бы и счет опротестовать. В матчах такого уровня вмешательство недопустимо. Но уродам все равно: им собственный пиар важнее. Такие на всех наступят, в том числе и на "жертв режима", которых они якобы защищают.
koleg197 16 июля 2018 | 20:38
зажглась новая звезда
semper_fidelis 16 июля 2018 | 20:39
В демократической Франции, например, незаконное ношение формы со знаками различия - это уголовное преступление. В РФ - всего лишь административное правонарушение.