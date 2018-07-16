Суд в Москве приговорил к 5-ти годам колонии Андрея Попова, известного как бог Кузя
Он признан виновным в создании секты и особо крупном мошенничестве. Разные сроки наказания получили и трое его сообщниц. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор Попову.
Комментарии6
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sskull 16 июля 2018 | 19:45
Бгатья либегалы, никто не подскажет, а этот " бог" был против ПутЕна или за? А то не знаю выходить с плакатом за жертву кГовавой гэбни или нет?)
vlastimil_popogrebski 16 июля 2018 | 20:13
sskull: зачем нам бог Кузя когда есть бог путя
grashupfer 16 июля 2018 | 20:15
sskull: Тебе бога Гундяйки не хватает? Не одурел ещё до конца что ли с этим зоопарком?)
serjo1977 16 июля 2018 | 20:27
sskull: Бгатья либегалы, никто не подскажет, а этот " бог" был против ПутЕна или за?
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А тут всё просто: если человек - мразь (вроде тебя), то ПОЧТИ НАВЕРНЯКА ЗА Путина. Если человек приличный - то почти наверняка против. Кузя - классический представитель путинского электората: вор-скрепоносец.
polikarpich 16 июля 2018 | 20:33
Жду с нетерпением, когда же "бога Вову" будут судить.
anemon 16 июля 2018 | 20:34
Социально близкий, а то бы больше дали. А так - до ближайшей амнистии.