Председатель карельского «Мемориала» Дмитриев доставлен в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы
Председатель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев доставлен в Петербург для проведения новой психиатрической экспертизы. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Виктор Ануфриев. Дмитриеву предъявлено обвинение в сексуальном насилии над приемной дочерью. В конце июня он был арестован на 2 месяца. Сам Дмитриев все обвинения отвергает. Ранее суд оправдал его по делу об изготовлении порнографии. Он был отпущен под подписку о невыезде, но спустя некоторое время снова задержан.
Комментарии15
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liquidsky__ 16 июля 2018 | 19:38
Что не либераст- то недочеловек. А мемориал этот- вообще инкубатор нелюдей.
anemon 16 июля 2018 | 19:54
liquidsky__: Докажи, для начала. А на мой взгляд, - недочеловеков штампуют на фабриках троллей, размножающихся сейчас, как грибы после дождя.
liquidsky__ 16 июля 2018 | 20:07
anemon: В суде тебе докажут. Конечно, на взгляд таких нелюдей как ты, все кто не вы-недочеловеки. Еще и фабрики приплела, хорошо что не заводы. Про 11.80 забыла спеть )
anemon 16 июля 2018 | 20:32
liquidsky__: Мне твои суды уже все доказали.
golodomor_ze__hohlokost 16 июля 2018 | 20:11
anemon: "недочеловеков штампуют на фабриках троллей,размножающихся сейчас, как грибы после дождя."--------Ируська, а эти "фабрики троллей" создаются специально для борьбы с тобой, бабкой Даунковной и ещё сотней-другой йэховских жидобандеровцев? Манией величия давно страдаешь?
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 20:30
Что ни клиент Мемориала, то наркодилер, педофил или ещё какая-нибудь "Бешеная Вагина" /как они сами себя назвали/.
Что-то надо с этим делать.
vlabumur 16 июля 2018 | 20:09
liquidsky__: то недочеловек.
++++++++++++++++++++++++++
Бандеровец?
liquidsky__ 16 июля 2018 | 20:11
vlabumur: Не, это отдельный подвид ипанутых)
vlabumur 16 июля 2018 | 20:15
liquidsky__: подвид ипанутых)
+++++++++++++++++++++++
Вы самокритичны.
liquidsky__ 16 июля 2018 | 20:19
vlabumur: Типа сострить попытался? Старичье, а юморить так и не научился. Ты к земле то привыкай, недолго осталось воздух коптить.
anemon 16 июля 2018 | 20:38
liquidsky__: Что-то твоего коллеги казанского тахирки давно не слышно. Справься о судьбе. А он тоже желал многим смерти, а себе - долгой жизни. Не зарекайся, пригожинский!
komiccap_nkvd 16 июля 2018 | 19:59
если в "Мемориале", то и экспертиза не нужна.
elenaj1959 16 июля 2018 | 20:05
Откуда берутся эти тролли без чести и совести?
nestor199 16 июля 2018 | 20:19
Под психа косит?
ramus 16 июля 2018 | 20:38
Сталинские репрессии хотят замять.