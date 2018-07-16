Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину...

Она – одна из четырех задержанных накануне на финале Чемпионата мира в Лужниках. Она признана виновной в грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Сами участники группы утверждают, что своей акцией хотели привлечь внимание к судьбе политзаключенных.