Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Она – одна из четырех задержанных накануне на финале Чемпионата мира в Лужниках. Она признана виновной в грубом нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Сами участники группы утверждают, что своей акцией хотели привлечь внимание к судьбе политзаключенных.
Комментарии19
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parasuk_ 16 июля 2018 | 19:37
Хорошо, но мало :)
patrikk_1 16 июля 2018 | 19:47
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину...
Надеюсь это того стоило, надеюсь вчерашнее напоминание о бренде "Pussy Riot", повысит им разряд в реестре грантополучателей.
nestor199 16 июля 2018 | 20:02
parasuk_: Не спешите, адвокаты свою работу не закончили, Никульшина не была зрителем.
ukov 16 июля 2018 | 19:38
выслать Никульшину за 110 км,как это делали в 1980г.
cattt 16 июля 2018 | 19:50
ukov: Молодцы Пусси хорошо врезали плешивому, за это можно и посидеть!
ivfn 16 июля 2018 | 19:55
cattt:
Вообще то за это бьют долго и больно ,пока не обсерутся ,а потом за то что обосрались
1:
tks 16 июля 2018 | 20:11
ivfn: Так ты видать, не просто Сало, а салофашист?
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 19:57
Первая "Бешеная Вагина" /как они сами себя называют/ - пошла!
Следующая! )))))))))))
tks 16 июля 2018 | 20:13
blinorozhiy_chmo: Ты совсем извращенец, видимо?
nestor199 16 июля 2018 | 20:05
cattt: Так присядьте за неё .............
kvam 16 июля 2018 | 19:48
К судьбе политзаключенных?
К себе им надо привлечь внимание, хайп превыше всего. Ну Петушок своего добился - очко Верзилова будет привлекать внимание всех и во всех камерах, по которым он будет дрейфовать.)))
tks 16 июля 2018 | 19:52
kvam: А ты что, сейчас собственный опыт всем озвучил? Подумал хорошо?
kvam 16 июля 2018 | 20:15
tks: дружок, ты зачем это мне? Хочешь свое очко прорекламировать?
Конечно дорогой, опыт рвать очко либерастическим, которые в камере ходят, в разрезанных по внутреннему шву, трусах у меня большой.
Обращайся, порву тебе целку на раз.)))
tks 16 июля 2018 | 20:29
П.kH.vX.am
tks 16 июля 2018 | 19:50
Они ещё и уголовку на всех повесят. За "оскорбление Их Величества".
anemon 16 июля 2018 | 19:52
Декржись, девочка! Вы- молодцы! Счастья тебе, здоровья, и жениха хорошего! Пете Верзилову - отдельное мерси!
blinorozhiy_chmo 16 июля 2018 | 20:00
anemon: И Пете жениха в камере хорошего... и очень скоро ! ))))))
Там им "Бешеные Вагины" /как они сами себя называют/ ... пригодятся.))))
bja_1950 16 июля 2018 | 19:56
Мало! Не поймет!
sim 16 июля 2018 | 20:01
bja_1950: Потомок вертухаев из 1930-х детектед. Моральное дно общества.