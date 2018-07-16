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19:30, 16 июля 2018

Владимир Путин категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США

По его мнению, окончательный вывод по этому делу может сделать только суд, а не спецслужбы. Выступая по итогам саммита в Хельсинки, он напомнил, что в таком вмешательстве обвиняют, в частности, компанию «Конкорд», но она не представляет российское государство, — подчеркнул Путин.

Комментарии

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romashka__ 16 июля 2018 | 19:36

Шпион не должен править Россией.
Он разрушил все институты власти
и заменил их своей охранкой.
Путин должен уйти.
В США есть политические институты, которые
помогут американцам решить их проблемы,
а также понять, с кем надо сотрудничать и
кому надо доверять.

gordy 16 июля 2018 | 19:41

"Владимир Путин категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США"

"А ну-ка, докажи!" ?

zurich_106 16 июля 2018 | 19:45


-Кофылек, кофылек... Какой кофылек?

danko1 16 июля 2018 | 19:46

gordy: Его вор повар Пригожин, фамилию которого он побоялся назвать, по своему желанию в выборы вмешивался и в Сирии воюет. И ФСБ тоже.
Как можно Путину не верить?
Любой басманный суд в России, вплоть до ВС, признает правоту Путина.

malanoff 16 июля 2018 | 19:49

gordy: Сказав , что Пригожин - это не Россия , он тем самым признал , что ег повар Пригожин вмешивался в Американские выборы.

alehan15274 16 июля 2018 | 20:02

gordy: это тот случай когда подсудимого гопника незачем даже и спрашивать. Просто жмут на фаберже по оффшорным счетам и приЖопину не высунуться в нормальные страны до конца жизни

novyrusich 16 июля 2018 | 19:46

romashka__: Фактически суд уже и иджет.
Обвинение 12 сотрудникам ГРУ предъявило Большое жюри федерального суда округа Колумбия в штате Вашингтон , а не Минюст США.
Минюст только оформил обвинение.
А большое жюри это присяжная коллегия, 12 присяжных,, как в суде, и они признали представленные доказательства вмешательства надежными.
Трамп здорово подвел себя участвуя в этой пресс-конференции.

sskull 16 июля 2018 | 19:49

novyrusich: Долбоёб, подскажи мне как можно определить профессию у хакера? Они регистрируются, что работают в ГРУ?
И почему цифра 12 так подозрительно похожа на 12 друзей Пригожина, которых "вычислили" пару месяцев назад?)))

viniqi 16 июля 2018 | 19:53

sskull: Что сскуллящее пригожинское чмо-вас троллей в очередной раз и прилюдно макнули мордой в ваше же дерьмо!!!

danko1 16 июля 2018 | 20:03

viniqi: У меня вчера удалили комментарий в ежемесячном блоге о статистике на сайте Эха, где я написала, что портянки, которые даже ни одного комментария не делают, а заняты тем, на личных страницах реальных пользователей ежедневно в размещают свои аватарки с матом и хамством.
Их не удалили, а мой комментарий, в котором не было ни малейшего нарушения правил сайта, а только просьба к модераторам, кому-то помешал.

viniqi 16 июля 2018 | 20:06

danko1: Галина я уже перестал чему то удивляться, может я не прав, но похоже у Венедиктова есть какое то обязательство, соглашение с фабрикой троллей пригожина, иным подобные действия модераторов и Рувинского я объяснить просто не могу?!

malanoff 16 июля 2018 | 20:17

danko1: Я полгода назад тоже попал на модератора портянку. Написал в Спортлото , жду...

novyrusich 16 июля 2018 | 20:06

sskull: Пидораша, ну чего ты скулишь как будто тебя дерут в первый раз.
Ведь не первый же, ты привычен, не ори.

Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев - — сотрудники Главного разведывательного управления России в разных воинских званиях (старшие и младшие лейтенанты, подполковники;)
Все они, кроме Александра Осадчука и Алексея Потемкина, служили в части 26165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве (она известна тем, что в ней служат криптографы, создатели алгоритмов для дешифровки и другие специалисты такого рода). Осадчук и Потемкин служили в части 74455, расположенной по адресу улица Кирова, дом 22, в Химках; это место в обвинительном заключении также именуется «Башней»

естественно, что сдали их кроты, которые работают в ГРУ.

Голубок,
чстобы свалить Трампа кротами ЦРУ пожертвует.
Сейчас ихъ выводят из России, если уже нге вывели. Потом предъявят.
на очень хорошем уровне ЦРУ сработало

sskull 16 июля 2018 | 20:30

novyrusich: А почему не Федя Пупкин, Иван Иванов, Николай Подопригора? Фамилии то любые можно взять и обвинить.
Взяли твои мудаки црушники тех 12 рыл, что с пригодиным обвиняли и " сделали" их грушниками. Так что иди пососи.

malanoff 16 июля 2018 | 20:14

sskull: "Долбоёб, подскажи мне как можно определить профессию у хакера?..И почему цифра 12 так подозрительно похожа на 12 друзей Пригожина,"
============================
..Почему , да потому , что ты долбоеб.

midnightblues 16 июля 2018 | 20:32

malanoff: Скорее-12 мудаков пригожина

novyrusich 16 июля 2018 | 19:56

romashka__: окончательный вывод по этому делу может сделать только суд,
================
Обвинения сотрудникам ГРУ утверждены Большим жюри округа Колумбия из 12 присяжных.
А это и есть суд фактически.

neprostotak 16 июля 2018 | 19:36

Пуйло на совместной пресс-конференции с Трампом сказал про Крым: «МЫ провели референдум в соответствии с международным правом.». Он ФАКТИЧЕСКИ признал аннексию! Он сказал не жители Крыма, а «МЫ»!!!﻿

nitsahon 16 июля 2018 | 19:41

neprostotak: про то, что при этом откровенно растоптали украинскую конституцию, никаких подобных референдумов не предусматривашую, он(разумеется) умолчал...

да в общем с Пу который уже раз: раз все отрицает -> значит скорее всего все-таки было....

danko1 16 июля 2018 | 19:50

nitsahon: И проведение референдума в срочном порядке, а не в установленные даже в России сроки, противозаконно.
Да и референдум должен был проводиться не только в Крыму, но и по всей Украине. И даже в России.
Так бы и Карелия присоединилась к Финляндия, проведя референдум только у себя.
Но за невинны й вопрос о таком референдуме в интернете уголовное дело завели.

hidden 16 июля 2018 | 20:06

nitsahon: Украинскую конституцию растоптали на майдане, а то, что Крым уплыл это как раз следствие.

olegleon 16 июля 2018 | 19:41

neprostotak: тебе от этого легче стало?

honduras_na_colime 16 июля 2018 | 20:04

olegleon: // тебе от этого легче стало? //
А ты, микроцефал, потяжелел на 11-80.
Даже если согласиться со всем ватным бредом насчёт волеизъявления народа Крыма, то всё равно т.н. референдум должен был проводиться по украинским законам.
Но что-то я не припомню, чтобы эта вся лажа соответсвовала законам Украины.
Учи матчасть, подросток умственный.

svoi216 16 июля 2018 | 19:38

Стоило встречаться чтобы услышать "нас там нет" ? Мир слушает это уже 4 года.

ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 19:40

svoi216: А нехер спрашивать , тогда и слушать не придется !

trans 16 июля 2018 | 19:40

Ничего нового, очередной биздешь от Воффки.

(комментарий скрыт)

radionews 16 июля 2018 | 19:43

То есть, как Вова ни кочевряжится, Трамп валял его по земле и требовал сознанки по вмешательству.
А Путя , видя что возразить ему вообще нечего, перешёл к традиционной пластинке " идите в суд, а вы докажите, а не докажете!!"
Априорно Вова подтвердил, что он преступник, и доказательства тому у Трампа железные, иначе бы вова в суд его не отправлял, без доказательств.
Поведение русского президента - это поведение подзаборной шпаны, пойманной за руку, а не государственного мужа.
Тем более, какая разница как называть пупкина, его прикрутят без всякого суда, и пусть потом бегает доказывает и вопрошает какие вашы даказателства. Если ещё сможет бегать. А то всяко бывает.

i_c_e 16 июля 2018 | 19:43

Сдаёт наш, таки, какой-то «Конкорд».
Бренан забавно выступил:
«Выступление на пресс-конференции Дональда Трампа в Хельсинки доходит и превосходит «тяжкие преступления и проступки» [по конституции США ведущие к смещению с должности]. Это было не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа — это комментарии имбецила, он ещё и целиком у Путина в кармане. Республиканские патриоты: Где ты?»

y3emen1 16 июля 2018 | 19:45

ихтамнет сел на стерха и улятел на йух

basel812 16 июля 2018 | 19:46

"По его мнению, окончательный вывод по этому делу может сделать только суд..."
Ну да, Басманный районный суд города Москвы.

ansata 16 июля 2018 | 19:46

Конкорд... Под дураков конечно можно косить, но до поры.

olegleon 16 июля 2018 | 19:49

ну всё. у хохлотроллей истерика началась. зрада! Трамп не заставил Путина вернуть Крым

viniqi 16 июля 2018 | 19:55

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровской режим- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

(комментарий скрыт)

eyjafjallajoekull 16 июля 2018 | 20:00

Хамовнический, конечно.

kaputvsemu 16 июля 2018 | 20:04

Эх, крымский паштет!
Ихтамнет и нас тут нет.
ДНР и ЛНР -
Бэк ин ю-эс-эс-эс-эр.
Эх, хвост, чешуя
Не докажешь... ничего!

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