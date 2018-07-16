"Владимир Путин категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы в США"

По его мнению, окончательный вывод по этому делу может сделать только суд, а не спецслужбы. Выступая по итогам саммита в Хельсинки, он напомнил, что в таком вмешательстве обвиняют, в частности, компанию «Конкорд», но она не представляет российское государство, — подчеркнул Путин.