Обвиняемых по делу о террористическом сообществе Сеть собираются этапировать из Петербурга в Пензу

Они обвинили сотрудников ФСБ в пытках.

Фигурантов нашумевшего антитеррористического дела Виктора Филинкова и Юлия Боярышникова собираются этапировать из СИЗО номер 6 в Ленинградской области в Пензу для следственных действий, рассказала изданию «Медиазона» жена Филинкова Александра. Она опасается, что на ее супруга там будет проще надавить, поскольку адвокату будет сложнее его посещать, а также она не доверяет местным членам общественных наблюдательных комиссий. Напомним, Филинков ранее сообщил, что все показания против себя о том, что собирался устроить госпереворот в время выборов президента, он дал под пытками. Его защитник рассказал о следах десятков ударов электрошокером по телу его подзащитного.

Пока точные сроки перевозки заключенных неизвестны, но предположительно их могут вывезти в через 2 недели. Официальные органы эту информацию не комментируют. Также не ясно, для каких следственных действий обвиняемых собираются этапировать.

О так называемом пензенском деле стало известно в конце прошлого года. По версии ФСБ в стране действовала подпольная организация сеть, которая готовила серию терактов, для свержения власти.