Хамовнический суд рассмотрит административные материалы в отношении четверых участников группы «Pussy Riot»

Хамовнический суд, как ожидается, сегодня рассмотрит административные материалы в отношении четверых участников группы «Pussy Riot». Они выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в «Лужниках». Задержанным вменяется грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях.

Задержанным грозит до 15 суток ареста. Сами они утверждают, что своей акцией добивались освобождения политзаключенных. Как передает «Интерфакс», меры безопасности перед рассмотрением дела «Pussy Riot» в суде усилены.