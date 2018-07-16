Хамовнический суд рассмотрит административные материалы в отношении четверых участников группы «Pussy Riot»
Хамовнический суд, как ожидается, сегодня рассмотрит административные материалы в отношении четверых участников группы «Pussy Riot». Они выбежали на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в «Лужниках». Задержанным вменяется грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях.
Задержанным грозит до 15 суток ареста. Сами они утверждают, что своей акцией добивались освобождения политзаключенных. Как передает «Интерфакс», меры безопасности перед рассмотрением дела «Pussy Riot» в суде усилены.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
parasuk_ 16 июля 2018 | 19:11
Там в твиттере бывшие сторонники хуесосят яблочного каца за одобрение пусирашек. А я и не знал, что и среди заднеприводной московской либерды встречаются любители футбола :)
haldey 16 июля 2018 | 19:18
Этот момент помог вычислить несколько "спящих" агентов... Спасибо)))
natriichloridi 16 июля 2018 | 19:27
Продажность и двуличие Пусек поражает.
rampa 16 июля 2018 | 20:07
эх, если бы это да не при президентах Франции и Хорватии. Вот уж бы наша власть оторвалась по полной. Уж чего бы им не пришили. А так даже любимое сопротивление полиции не получилось ))))