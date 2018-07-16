На переговорах президентов США и РФ затрагивался вопрос возможного вмешательства Москвы в американские выборы
На переговорах президентов США и России затрагивался вопрос возможного вмешательства Москвы в выборы американского президента. Позиция России не изменилась, сказал Владимир Путин, вмешательства не было.
Путин добавил, что создание группы по противодействию хакерским атакам и другим угрозам, он обсуждал с Трампом еще на встрече в Гамбурге.
Комментарии26
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andreykochnev 16 июля 2018 | 19:04
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Путин 2018 & Putin 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
tvitov66 16 июля 2018 | 19:05
"Не виноватая я! Он сам пришёл!"(с)
haldey 16 июля 2018 | 19:13
tvitov66: Они в этом вопросе виноватее... Их вмешательства серьезнее и продолжительнее!
haldey 16 июля 2018 | 19:16
Нам даже не надо стараться создавать им иллюзию управления процессом, они и сами эту иллюзию создали и продолжают управлять иллюзорным процессом, чем больше сил в это вложат, тем меньше сил и времени останется на реальные процессы)))
Д..лы
danko1 16 июля 2018 | 19:24
Српеди многочисленного вранья Путина и того, что не осмелился своего повара и начальника портянок уголовника Пригожина по фамилии назвать, он случайно сказал правду, что нет объективных причин для плохих отношений России и США, ухудшившихся в последние годы.
Но умолчал, что основной субъективной причиной ухудшения отношений стала его правящая банда, творящая беззаконие, сделавшая основой мафиозного правления Путина коррупцию и воровство на самом высшем уровне.
minerr 16 июля 2018 | 19:34
danko1: Ты то откуда знаешь, что говорил Путин на пресс-конференции - ты ведь её не смотрела, успела под сотню постов наклепать за это время.
novyrusich 16 июля 2018 | 19:32
haldey: В общем Путин предложил сдать сотрудников ГРУ и отправить их в Штаты на отсидку.
И правильно делает. Ведь его миллиарды могут в Штатах конфисковать.
Трамп мужик хороший, но его самого того гляди посадят.
Надо сдавать мелочевку.
luger_max_otto 16 июля 2018 | 19:32
Опять Ихтамнеты? Отпускники, проводящие свой отпуск в ГРУ? Или это просто похожие на генпрокурора, пардон, на грушные айпи?
viniqi 16 июля 2018 | 19:20
tvitov66: Чекист должен всегда отпираться от теплого- так учила его долгие годы школа КГБ!!!
tvitov66 16 июля 2018 | 19:28
viniqi: это вы про тех ЧеКистов, что в 1991г предали СССР и нарушив присягу учинили госпереворот, тем самым развалив страну?
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 19:32
tvitov66: Про тех и этих чекистов есть анек
Ловит диссидент Золотую Рыбку, и она даёт ему исполнение одного желания.
Диссидент подумал и выдал:
- Хочу, чтобы по этой реке поплыли все чекисты в гробах.
Золотая Рыбка пытается возразить:
- Нельзя всех под одну гребёнку: даже среди чекистов попадаются хорошие люди.
- Пожалуй, ты права... Тогда давай так: плывут все чекисты в гробах, но плохие в плохих, а хорошие в хороших.
zaryad 16 июля 2018 | 19:15
В несознанку ушел ( опытный вор в законе )
tks 16 июля 2018 | 19:33
zaryad: Чистосердечное признание облегчает душу и увеличивает срок, тык скыть азы тактики поведения на допросе ;)))
svoi216 16 июля 2018 | 19:15
Путин кроме "...а вы докажите" или "...нас там нет" ни чего произносить уже не может. Заело....
piterjanis 16 июля 2018 | 19:30
svoi216: вы самый компетентный!
xuato 16 июля 2018 | 19:20
Придет старший разберется ! (ДМБ-1)
riots 16 июля 2018 | 19:22
«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина»
radionews 16 июля 2018 | 19:26
Неверная формулировка, владимвладимыч.
Как честный человек, вы должны были сказать: русские продолжат врать.
Потому что опровергать что-то просто на словах - удел шестёрок вроде Серёжи Лаврова и Маши Захаровой.
tks 16 июля 2018 | 19:31
ИХТАМНЕТ, и точка.рф!!
molchun 16 июля 2018 | 19:33
В стране, где признание - царица доказательств вы не дождетесь признаний. А в стране где доказательства подтверждены фактами признания не нужны. Слезы раскаяния не на много смягчат тяжесть приговора
mikr 16 июля 2018 | 19:45
Эховские хомячки издеваются над словами Путина с таким видом, как будто их мнение кого-то интересует. Они даже не представляют себе насколько нелепо выглядят в своих потугах.
piterjanis 16 июля 2018 | 19:55
mikr: они самые компетентные в мире, все из слушают
mikr 16 июля 2018 | 20:06
piterjanis: А по-моему, они просто неудачники, лузеры, которые ищут утешение в рыданиях на груди друг друга и в коллективном самообмане. Иногда мне их просто жалко.
zorkin75 16 июля 2018 | 20:01
mikr: Ифтамнеты по украинским зонам пачками сидят.Мнение украинцев кого то интересует(санкции).Украицы,защищая себя,очень хорошо представляют ,кого они отправляют на Руоссю дурным тёткам-матерям их сынков в виде консервов в собственном соку.
sasha2011 16 июля 2018 | 19:53
/* Путин добавил, что создание группы по противодействию хакерским атакам и другим угрозам, он обсуждал с Трампом еще на встрече в Гамбурге. */
В смысле, просил Трампа не создавать такие группы против РФ и не мешать работать ГРУ.
Но Трамп почему-то не внял, да и не мог исполнить такую невинную просьбу.
Хотя путин на голубом глазу всем обещает:
"А я не только впредь не трону ваших стад,
Но сам за них с другими биться рад!"
Бедный путин, он так старается выглядеть Айболитом, а его всё время принимают за Бармалея!
proxozhij 16 июля 2018 | 20:00
"создание группы по противодействию хакерским атакам" — Путин против Путина?