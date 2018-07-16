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19:01, 16 июля 2018

На переговорах президентов США и РФ затрагивался вопрос возможного вмешательства Москвы в американские выборы

На переговорах президентов США и России затрагивался вопрос возможного вмешательства Москвы в выборы американского президента. Позиция России не изменилась, сказал Владимир Путин, вмешательства не было.

Путин добавил, что создание группы по противодействию хакерским атакам и другим угрозам, он обсуждал с Трампом еще на встрече в Гамбурге.

Комментарии

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andreykochnev 16 июля 2018 | 19:04

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Путин 2018 & Putin 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

tvitov66 16 июля 2018 | 19:05

"Не виноватая я! Он сам пришёл!"(с)

haldey 16 июля 2018 | 19:13

tvitov66: Они в этом вопросе виноватее... Их вмешательства серьезнее и продолжительнее!

haldey 16 июля 2018 | 19:16

Нам даже не надо стараться создавать им иллюзию управления процессом, они и сами эту иллюзию создали и продолжают управлять иллюзорным процессом, чем больше сил в это вложат, тем меньше сил и времени останется на реальные процессы)))
Д..лы

danko1 16 июля 2018 | 19:24

Српеди многочисленного вранья Путина и того, что не осмелился своего повара и начальника портянок уголовника Пригожина по фамилии назвать, он случайно сказал правду, что нет объективных причин для плохих отношений России и США, ухудшившихся в последние годы.
Но умолчал, что основной субъективной причиной ухудшения отношений стала его правящая банда, творящая беззаконие, сделавшая основой мафиозного правления Путина коррупцию и воровство на самом высшем уровне.

minerr 16 июля 2018 | 19:34

danko1: Ты то откуда знаешь, что говорил Путин на пресс-конференции - ты ведь её не смотрела, успела под сотню постов наклепать за это время.

novyrusich 16 июля 2018 | 19:32

haldey: В общем Путин предложил сдать сотрудников ГРУ и отправить их в Штаты на отсидку.

И правильно делает. Ведь его миллиарды могут в Штатах конфисковать.

Трамп мужик хороший, но его самого того гляди посадят.
Надо сдавать мелочевку.

luger_max_otto 16 июля 2018 | 19:32

Опять Ихтамнеты? Отпускники, проводящие свой отпуск в ГРУ? Или это просто похожие на генпрокурора, пардон, на грушные айпи?

viniqi 16 июля 2018 | 19:20

tvitov66: Чекист должен всегда отпираться от теплого- так учила его долгие годы школа КГБ!!!

tvitov66 16 июля 2018 | 19:28

viniqi: это вы про тех ЧеКистов, что в 1991г предали СССР и нарушив присягу учинили госпереворот, тем самым развалив страну?

honduras_na_colime 16 июля 2018 | 19:32

tvitov66: Про тех и этих чекистов есть анек
Ловит диссидент Золотую Рыбку, и она даёт ему исполнение одного желания.
Диссидент подумал и выдал:
- Хочу, чтобы по этой реке поплыли все чекисты в гробах.
Золотая Рыбка пытается возразить:
- Нельзя всех под одну гребёнку: даже среди чекистов попадаются хорошие люди.
- Пожалуй, ты права... Тогда давай так: плывут все чекисты в гробах, но плохие в плохих, а хорошие в хороших.

zaryad 16 июля 2018 | 19:15

В несознанку ушел ( опытный вор в законе )

tks 16 июля 2018 | 19:33

zaryad: Чистосердечное признание облегчает душу и увеличивает срок, тык скыть азы тактики поведения на допросе ;)))

svoi216 16 июля 2018 | 19:15

Путин кроме "...а вы докажите" или "...нас там нет" ни чего произносить уже не может. Заело....

piterjanis 16 июля 2018 | 19:30

svoi216: вы самый компетентный!

xuato 16 июля 2018 | 19:20

Придет старший разберется ! (ДМБ-1)

riots 16 июля 2018 | 19:22

«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина»

radionews 16 июля 2018 | 19:26

Неверная формулировка, владимвладимыч.
Как честный человек, вы должны были сказать: русские продолжат врать.
Потому что опровергать что-то просто на словах - удел шестёрок вроде Серёжи Лаврова и Маши Захаровой.

tks 16 июля 2018 | 19:31

ИХТАМНЕТ, и точка.рф!!

molchun 16 июля 2018 | 19:33

В стране, где признание - царица доказательств вы не дождетесь признаний. А в стране где доказательства подтверждены фактами признания не нужны. Слезы раскаяния не на много смягчат тяжесть приговора

mikr 16 июля 2018 | 19:45

Эховские хомячки издеваются над словами Путина с таким видом, как будто их мнение кого-то интересует. Они даже не представляют себе насколько нелепо выглядят в своих потугах.

piterjanis 16 июля 2018 | 19:55

mikr: они самые компетентные в мире, все из слушают

mikr 16 июля 2018 | 20:06

piterjanis: А по-моему, они просто неудачники, лузеры, которые ищут утешение в рыданиях на груди друг друга и в коллективном самообмане. Иногда мне их просто жалко.

zorkin75 16 июля 2018 | 20:01

mikr: Ифтамнеты по украинским зонам пачками сидят.Мнение украинцев кого то интересует(санкции).Украицы,защищая себя,очень хорошо представляют ,кого они отправляют на Руоссю дурным тёткам-матерям их сынков в виде консервов в собственном соку.

sasha2011 16 июля 2018 | 19:53

/* Путин добавил, что создание группы по противодействию хакерским атакам и другим угрозам, он обсуждал с Трампом еще на встрече в Гамбурге. */

В смысле, просил Трампа не создавать такие группы против РФ и не мешать работать ГРУ.
Но Трамп почему-то не внял, да и не мог исполнить такую невинную просьбу.

Хотя путин на голубом глазу всем обещает:
"А я не только впредь не трону ваших стад,
Но сам за них с другими биться рад!"

Бедный путин, он так старается выглядеть Айболитом, а его всё время принимают за Бармалея!

proxozhij 16 июля 2018 | 20:00

"создание группы по противодействию хакерским атакам" — Путин против Путина?

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