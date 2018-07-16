На переговорах президентов США и РФ затрагивался вопрос возможного вмешательства Москвы в американские выборы

На переговорах президентов США и России затрагивался вопрос возможного вмешательства Москвы в выборы американского президента. Позиция России не изменилась, сказал Владимир Путин, вмешательства не было.

Путин добавил, что создание группы по противодействию хакерским атакам и другим угрозам, он обсуждал с Трампом еще на встрече в Гамбурге.