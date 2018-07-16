В результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали 13 человек
Двое из них в тяжелом состоянии. Об этом РИА сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, на территории шиномонтажа на улице Авиационной произошло возгорание газового баллона. Все пострадавшие госпитализированы. На месте работают следователи и криминалисты.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт