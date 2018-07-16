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18:31, 16 июля 2018

Хамовнический суд рассмотрит административные материалы в отношении четверых участников группы «Pussy Riot»

Хамовнический суд, как ожидается, сегодня рассмотрит административные материалы в отношении четверых участников группы «Pussy Riot». Они выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по  футболу, в  «Лужниках». Задержанным Вменяется грубое нарушение правил поведения зрителей на  официальных спортивных соревнованиях. Им грозит до  15 суток ареста. Сами они утверждают, своей акцией добивались освобождения политзаключенных. Как передает «Интерфакс», меры безопасности перед рассмотрением дела «Pussy Riot» в суде усилены.

Комментарии

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lion64__2 16 июля 2018 | 18:39

15 суток, метла, тачка, халат, сумка с сухарями. Метлу в пуську зажмут и вперёд, на уборку улиц.

ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 18:45

lion64__2: Это лишнее ,достаточно глухого и сырого карцера ,связать руки за спиной и петли на шею так чтобы дышать могли только стоя на цыпочках !И поверьте через три дня ,они все будут срать дальше чем видя только от одного слова -Путин !)))

polikarpich 16 июля 2018 | 18:49

ukraina_biomusor: Да от него и так все блюют, дальше, чем видят. Я имею в виду нормальных и порядочных людей, конечно.

ukraina_biomusor 16 июля 2018 | 18:52

polikarpich: Нравиться жить в заблеванной хате !? Или ты ненормальный и непорядочный !?)

cattt 16 июля 2018 | 18:53

polikarpich: Э как портянки развеселились, им, наследникам вертухаев, нравится издеваться.

nestor199 16 июля 2018 | 19:02

ukraina_biomusor: Есть СТАТЬЯ 17.12. НЕЗАКОННОЕ НОШЕНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ СО ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ, С СИМВОЛИКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ИЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ, так там только штраф. Если их держат почти сутки, то это может быть очень серьезно.

nestor199 16 июля 2018 | 18:54

lion64__2: Вообще то им светит до пяти лет, правил поведения зрителей они не нарушали. По их собственному признанию они зрителями не были.

serg4422 16 июля 2018 | 18:42

повесить.

polikarpich 16 июля 2018 | 18:53

Ну, сейчас холуи, подпевалы, полицаи, лизуны анальные будут здесь всякие страшилки придумывать!
А могли бы и мозжечком подумать немного. Неужели "Пусси" обо всём этом не знали и не догадывались о последствиях, может, даже очень серьёзных?
Или в ваши мозговые зачатки не укладывается такой оборот?

sniper777 16 июля 2018 | 19:08

Отъе*ать их всех в жопу строем полка и выпнуть за пределы РФ, лишив их российского гражданства без права въезжать на территорию России пожизненно.

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