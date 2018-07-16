Между тем, из зала, где проходит совместная пресс-конференция Путина и Трампа, охрана выдворила одного из журналистов
Тот пытался развернуть плакат с темой своего вопроса. На листке было по-английски написано «Договор о запрещении ядерного оружия».
Путин добавил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США.
Комментарии13
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danko1 16 июля 2018 | 18:36
Ну и тупица Путин полный, видно, что даже своей диссертации по экономике не ЧИТАЛ.
Сейчас он заявил, что при низких ценах на нефть у нас будет падать производительность труда, хотя должен был сказать объем ВВП.
Понятия этот "доктор" не имеет об элементарных терминах экономики, которые и школьники знают.
danko1 16 июля 2018 | 18:39
danko1: Сейчас Путин сказал, что никому нельзя верить.
Ну этому наглому лжецу, который по себе судит, виднее.
Но нормальным людям слышать такое мерзко.
Клинтона осуждали не за связь с Моникой, а за то, что соврал.
honduras_na_colime 16 июля 2018 | 18:42
// Путин добавил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США. //
Это да, по мнению Пукина американские выборы - это не внутреннее дело США.
danko1 16 июля 2018 | 18:44
honduras_na_colime: Путин такую пургу несет, так нагло врет, что даже комментировать его враньё противно.
fig_vvam__ 16 июля 2018 | 18:47
danko1: Эта пресс-конференция прикончит Трампа.
путин то ли делает глупость, то ли специально хочет прикончить Трампа.
Конечно, завтра Конгресс встанет на дыбы.
pavel_svr 16 июля 2018 | 19:08
fig_vvam__:
// Конечно, завтра Конгресс встанет на дыбы. //
А ты решил встать уже сегодня?! Не спеши, дружище вставать, подожди до завтра ...
ansata 16 июля 2018 | 18:55
danko1: А это и "вышнее" есть наказание для лжеца. Он перестает верить людям и постепенно превращается в параноика. Беда в том, что от этого "лица" много что зависит в этом Богом забытом государстве.
putin2018 16 июля 2018 | 18:37
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Путин 2018 & Putin 2018
(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
gregor 16 июля 2018 | 18:50
Между тем, из зала, где проходит совместная пресс-конференция Путина и Трампа, охрана выдворила одного из журналистов
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Если охрана выдворяла журналиста ..., так кто зонтик держал над Путиным ?
sniper777 16 июля 2018 | 18:56
А кто у него видел документы журналиста? Кроме эхоудаков никто у него не видел документы журналиста, а кроме того сейчас охрана разбирается как этот человек попал туда.
polikarpich 16 июля 2018 | 19:07
sniper777: Неужели шпиён?! Террорист?! Убить хотел?!!! Кого?!
sniper777 16 июля 2018 | 19:12
polikarpich: Тебя видать сегодня не дое*ли, что ты так воешь. Высунь свою жопу из подъезда может кто-нибудь и присунет тебе.
komandarm____68 16 июля 2018 | 19:11
Эхо ничего не может доложить о встрече в режиме онлайн, потому что не обладает сетью корреспондентских пунктов, выездными новостными группами, и т.д., поэтому просто ловит новости в интернете, и на скорую руку постит их со всеми ошибками и описками. Они просто посредники между надёжными источниками информации, как зарубежными, так и российскими. Аудитория еха ругает РПЦ, как посредника между Богом и человеком - так вот ехо - то же самое. Берите информацию под разными углами зрения, с разных точек, ракурсов, не доверяйте ангажированным провайдерам ))