.......Владимир Путин назвал переговоры с Дональдом Трампом в Хельсинки полезными....

По его словам, они показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях двух стран. Путин также заявил, что на саммите была представлена российская позиция по стратегической стабильности, включая СНВ. По словам президента, Россия и США договорились о создании группы высокого уровня, «объединяющей капитанов бизнеса двух стран».