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18:30, 16 июля 2018

Владимир Путин назвал переговоры с Дональдом Трампом в Хельсинки полезными

По его словам, они показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях двух стран. Путин также заявил, что на саммите была представлена российская позиция по стратегической стабильности, включая СНВ. По словам президента, Россия и США договорились о создании группы высокого уровня, «объединяющей капитанов бизнеса двух стран».

Комментарии

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andreykochnev 16 июля 2018 | 18:33

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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

putin2018 16 июля 2018 | 18:35

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(Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

tvitov66 16 июля 2018 | 18:47

Неужели ВАТНЫЕ станут меньше ненавидеть Америку? Или опять соврал ...

haldey 16 июля 2018 | 19:08

tvitov66: Дональд Фрэдович поставленную задачу выполнил, отчитался, получил новую задачу, приступил к исполнению!
А если серьезно, полная и безоговорочная победа России!

haldey 16 июля 2018 | 19:11

Самое главное, времена Ельцина - Козырева ушли безвозвратно. Мы не уступили не пяди, но кое-что приобрели)))

sceptik 16 июля 2018 | 19:12

haldey: //но кое-что приобрели)))//
Что?

tvitov66 16 июля 2018 | 19:14

sceptik: мы встали с колен ... не отрывая локтей

yralez 16 июля 2018 | 18:33

Синяки в теплотрассе тоже любят поговорить о политике, о террористах.
Эти два утырка чем отличаются ?
Стоило ли их на самолетах возить ?
Могли бы и в теплотрассе побалобонить.

andre_klimov 16 июля 2018 | 18:39

yralez:
Важно не только то, о чём будет говориться на пресс-конференции, а то, насколько Трамп сочтёт Путина договороспособным. Например, Ким показался договороспособным - с ним "процесс пошёл", с Путиным - будем посмотреть. Пока что Путин соврал и пообещал одновременно по поводу вмешательств во внутриамериканские дела. Значит - у него есть чем откупиться. Интересно, чем он готов пожертвовать на сей раз?

tvitov66 16 июля 2018 | 18:49

andre_klimov: у нашего нацЛидера есть в жизни только одна ценность и она обычно нарисована на зеленой американской бумаге, а остальное лишь путь получения сей ценности

kanym 16 июля 2018 | 18:36

Они так же полезны, как все обещания пуйла.

cattt 16 июля 2018 | 18:48

kanym: Плох тот гебист, который не обманет оппонента!

jetsam 16 июля 2018 | 18:39

@, «объединяющей капитанов бизнеса двух стран». @
да уж, капитаны...
один умудрился казино обанкротить, второй - все виолончели потырил.....
им только в подворотне квасом и торговать - недолив и обсчет...

serg4422 16 июля 2018 | 18:45

пипец вам,пиндосы.

aallttoo 16 июля 2018 | 18:50

serg4422: Эй, там, смотрящие за поварятами. Халтурит боец говномётного фронта, в говнометание дерьма явно недокладывает

serg4422 16 июля 2018 | 18:59

aallttoo: у вас своего с избытком,

fig_vvam__ 16 июля 2018 | 19:06

serg4422: Это точно, Трамп может не дотянуть до конца своего срока.
Его добьют.
Аведьт неплохой мужимк.
придурковат маленько, но неплохой.
Жалко, может сесть.
Но следующий президент его помилует. Точно. Как Никсона помиловал Форд.

«Я знаю, что буду гореть в аду за то, что помиловал Ричарда Никсона», — говорил впоследствии Форд.
Но помиловал. А в итоге отправился в политическое небытие.

polikarpich 16 июля 2018 | 19:09

fig_vvam__: Сесть или нет, но до импичмента точно может доиграться.

aallttoo 16 июля 2018 | 18:47

.......Владимир Путин назвал переговоры с Дональдом Трампом в Хельсинки полезными....
То есть, ничего не выторговал .
Облом-с

captaingeorge 16 июля 2018 | 18:49

А как насчет эффективности? Клистир тоже весьма полезная штука, но при лечении гланд не помогает...

felik23 16 июля 2018 | 18:56

Два нарцисса https://youtu.be/CgDsOrf7OWI

(комментарий скрыт)

venikoff 16 июля 2018 | 19:00

Попал Браудер как х..... в рукомойник )))

riots 16 июля 2018 | 19:03

Провели референдум в Крыму по стандартам ООН :)))))

- Хороший человек. Солонку спёр. И не побрезговал. (С)

blahovdav 16 июля 2018 | 19:13

Нriots: Провели референдум в Крыму по стандартам ООН :))))) /// ...счел встречу полезной....//// Портянычи, так что, Крымненаш??? Трамп ведь не согласен с Крымнашем и озвучил это плешивой крысе, а та признала это полезным?? Зачетненько...

felik23 16 июля 2018 | 19:03

настамнет

tvitov66 16 июля 2018 | 19:08

felik23: ага, причем настамнет в погонах офицеров ГРУ

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