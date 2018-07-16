Последние экспертизы подтвердили подлинность останков российской царской семьи

Об этом рассказала официальный представитель следственного Светлана Петренко.

«Заключения экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи».

Светлана Петренко добавила, что для окончательного решения необходимы еще четыре экспертизы.

Подлинность останков царской семьи найденных в районе Ганиной Ямы не вызывает никаких сомнений. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал политик Виктор Аксючиц. Аксючиц добавил, что единственный, кто регулярно препятствует признанию останков подлинными – патриарх Кирилл.

Общественная дискуссия о Николае II в основном завершилась, — рассказал ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, почти 60% опрошенных ВЦИОМ считают расстрел царской семьи преступлением.

Последний российский император был расстрелян вместе с семьей и домочадцами в ночь с 16-го на 17 июля 1918-го года.