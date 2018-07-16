Мегафон принял решение об уходе с Лондонской фондовой биржи
Мегафон принял решение об уходе с Лондонской фондовой биржи и объявил о выкупе своих обыкновенных акций, торгующихся на бирже в Москве.
Сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей Мегафона, — говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета директоров. Всего на выкуп ценных бумаг предполагается потратить более миллиарда долларов, — сообщает РБК.
Мегафон провел первичное размещение акций на Московской и Лондонской биржах осенью 2012 года. На тот момент это было одним из крупнейших IPO российских компаний.
Комментарии2
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andre_klimov 16 июля 2018 | 18:47
Уходят в кэш? Интересно...
komandarm____68 16 июля 2018 | 19:03
Лондонская биржА станет местечковой после брекзита, надо быстрее уё...выводить активы )