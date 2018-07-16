Президент России Владимир Путин сказал, что переговоры с лидером США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере. Он также подчеркнул, что много внимания было уделено обсуждению международной безопасности.

Путин также подчеркнул, что у России и США есть всё необходимое для успешного взаимодействия по Сирии.