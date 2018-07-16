Президент России Владимир Путин сказал, что переговоры с лидером США Дональдом Трампом были полезными
Президент России Владимир Путин сказал, что переговоры с лидером США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере. Он также подчеркнул, что много внимания было уделено обсуждению международной безопасности.
Путин также подчеркнул, что у России и США есть всё необходимое для успешного взаимодействия по Сирии.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
beobachter 16 июля 2018 | 18:27
ля-ля-ля вот и всё содержание сказанного....
darkshadownet_ 16 июля 2018 | 18:29
Ага... .Вспоминается момент из российского фильма 93 года Кодекс бесчесчия, который должен посмотреть каждый что бы истинно насладиться сутью ввп-го мурла... Но о другом.. Так вот там был момент, когда подчиненный приперся в каб к начальнику - и тот ему заорал - пошел вон!!! Вышел секретарша спрашивает, как обощались? Подчиненный - Позитивно! Вот умора, один в один...
w07s 16 июля 2018 | 18:29
Баба Нюра Вологотского уезду просто щаслива. Ведь встреча двух нарцисов была полезной. Может ей в деревеньку газ проведут? Может быть???
citizeneco 16 июля 2018 | 18:35
Прямо, как в брежневские времена "Переговоры прошли в дружественной и непринуждённой обстановке". Только после переговоров с американцами тогда начинался очередной виток гонки вооружений, которая высасывала все соки из страны.
andreykochnev 16 июля 2018 | 18:40
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)