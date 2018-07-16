Россия готова развивать сотрудничество с США в вопросах борьбы с терроризмом и кибербезопасности
Об этом сказал президент России Владимир Путин по итогам российско-американского саммита в Хельсинки. По его словам, спецслужбы обоих стран успешно сотрудничают. Примером может служить Чемпионат мира по футболу. Путин также сказал, что напомнил своему американскому коллеге о предложении России воссоздать группу по антитеррору, передает «Интерфакс».
Комментарии6
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yralez 16 июля 2018 | 18:25
Террорист не пообещал прекратить террор внутри......так что можно поржать и над прекращением террора вовне.
w07s 16 июля 2018 | 18:34
У...киберпреступники, вот теперь-то за вас возьмутся! ДА??? А может всё проще? Власть, не крышуй бандитов и прочую мерзость. Хотя, про что это я. Пойду чайку заварю
chapter_2 16 июля 2018 | 18:26
А как будет развиваться сотрудничество в области санкций?
tvitov66 16 июля 2018 | 18:39
chapter_2: они будут множится, усиливаться и развиваться
gvs 16 июля 2018 | 18:26
Для начала Пу пообещал не пользоваться кириллицей во время хакерских атак ))))
kanym 16 июля 2018 | 18:33
Он, что действительно думает, что кто-то будет с ним о чём-то договариваться?