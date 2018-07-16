Россия готова развивать сотрудничество с США в вопросах борьбы с терроризмом и кибербезопасности

Об этом сказал президент России Владимир Путин по итогам российско-американского саммита в Хельсинки. По его словам, спецслужбы обоих стран успешно сотрудничают. Примером может служить Чемпионат мира по футболу. Путин также сказал, что напомнил своему американскому коллеге о предложении России воссоздать группу по антитеррору, передает «Интерфакс».