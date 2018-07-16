Французские власти с сегодняшнего дня закрыли свое представительство по торговле и инвестициям в Москве

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте посольства Франции в России.

Причиной закрытия торгпредства дипломаты назвали ухудшение условий для осуществления деятельности службы, которая обеспечивала в России деятельность бюро Бизнес Франс. В частности, в течение последних месяцев, банковский счет бюро был арестован, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, говорится в коммюнике. Кроме того, из России был выслан обладающий дипломатическим паспортом директор Бизнес Франс. Ранее российские органы власти проинформировали, что бюро больше не разрешается осуществлять свою деятельность в нашей стране. В посольстве это уведомление расценивают как прекращение длительных переговоров по вопросу статуса Бюро, которое является неотъемлемой частью дипломатической структуры. Действительно, — отмечается в заявлении посольства, — местные условия, по всей видимости, не позволяют Бизнес Франс осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации. Одновременно в коммюнике указано, что бюро считает своим долгом продолжать поддерживать французские предприятия на этом важном рынке. Но отныне организация будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено предоставлять.

Бизнес Франс – это государственная организация, которая выступает партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции за рубеж.