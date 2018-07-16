Депутаты Госдумы от «Единой России» будут консолидированно голосовать за проект пенсионной реформы в первом чтении

Оно, как ожидается, пройдет уже в этот четверг.

Решение о совместном голосовании за пенсионную реформу было принято президиумом фракции единороссов. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. При этом на прошлой неделе за консолидированную поддержку законопроекта высказался президиум Генсовета правящей партии. Во вторник, как ожидается, пенсионная реформа будет рассмотрена комитетом Госдумы по труду. Также на его заседании могут быть предложены сопроводительные меры к законопроекту. В частности, министр труда Максим Топилин сообщил, что правительство разрабатывает программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста. На нее, по словам чиновника, может выделяться около 5 млрд рублей в год. Ранее же зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не исключил, что понятие «человек предпенсионного возраста» может быть узаконено. По словам депутата, в правящей партии готовят предложение о создании специальных центров, где пожилые люди, еще не вышедшие на пенсию, смогут сменить специализацию. Кроме того, государство, по словам Исаева, будет помогать найти работу людям предпенсионного возраста. Впрочем, какой именно возраст будет считать предпенсионным, в «Единой России» и правительстве пока не уточняют. Напомним, проект реформы, внесенный в середине июня правительством на рассмотрение Госдумы, предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста. Согласно документу, мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. В профильном комитете нижней палаты парламента, тем временем, рассказали «Интерфаксу», что получили положительные отзывы на проект реформы из 77 регионов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее выразила мнение, что пенсионная реформа будет одобрена парламентом уже этой осенью.

Изменение пенсионного возраста нельзя назвать реформой. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Московской правды» Шод Муладжанов. Он подчеркнул, что, скорее всего, проект изменения пенсионного возраста будет изменен. Муладжанов добавил, что повышая пенсионный возраст, правительство практически объявляет социальный дефолт.