Владимир Путин заявил, что переговоры с Трампом были честными и полезными
Владимир Путин заявил, что переговоры с Дональдом Трампом были честными и полезными. По его словам, трудности и сложная атмосфера в отношениях между странами не имеют объективных причин. Также Путин сказал, что переговоры показали взаимное желание выправить негатив в двусторонних отношениях, передает «Интерфакс».
Комментарии7
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ansata 16 июля 2018 | 18:18
"По его словам, трудности и сложная атмосфера в отношениях между странами не имеют объективных причин"
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Только субъективные? И кто же эти "субъекты"?
danko1 16 июля 2018 | 18:19
В общем, ничего существенного.
Поговорили и разошлись
Ну хотя бы гопника питерского Трамп на место поставил, хотя было намного эффективнее, самому прийти вовремя, но прождав 15 минут, отменить переговоры.
Может быть тогда, этот мафиози невоспитанный научился вовремя всегда и всюду приходить.
minerr 16 июля 2018 | 18:27
danko1: Молодец, ты шустренько переобуваешся на ходу - всего лишь 2 года тому назад ты и Трампа гопником называла, а сейчас так умело лижешь ему. Так всё таки опаздывать это хорошо?
danko1 16 июля 2018 | 18:32
minerr: Как же портянки врать умеют.
Лучше у них только хамить получается, а здравого смысла полностью лишены.
Мало того, что я его гопником никогда не называла и почти не обсуждала их выборы, т.к. меня больше Россия волнует, но за несколько дней до их выборов я предрекла победу Трампу потому, что у него экономическая программа лучше.
yralez 16 июля 2018 | 18:20
Сколько лярдов отступного стоило пахану ?.
zorkin75 16 июля 2018 | 18:21
Охота штатному президенту ручковаться с россиянским аналогом Мугабе?Я б на его месте призадумался....
kaputvsemu 16 июля 2018 | 18:25
В течение всех двух часов встречи лидеры США и РФ демонстрировали друг другу любимые приёмы в игре напёрстками.