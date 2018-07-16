Владимир Путин заявил, что переговоры с Трампом были честными и полезными

Владимир Путин заявил, что переговоры с Дональдом Трампом были честными и полезными. По его словам, трудности и сложная атмосфера в отношениях между странами не имеют объективных причин. Также Путин сказал, что переговоры показали взаимное желание выправить негатив в двусторонних отношениях, передает «Интерфакс».