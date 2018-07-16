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Эксклюзив Эха 18:09, 16 июля 2018

На новом стадионе в Самаре сразу после окончания чемпионата мира по футболу поплыл газон

Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, рассказывая о будущем дорогостоящих арен, построенных к Мундиалю.

Немецкий рулонный газон не выдержал мундиальной нагрузки. «В Самаре газон поплыл», — цитирует «Российская газета» Сергея Прядкина. «Поле на новой самарской арене скорее пожухло и завяло», — утверждает осведомленный источник «Эха». Напомним, на самом проблемном и постоянно отстающем от графика строительства стадионе трава, специально выращенная в Германии, появилась лишь за два месяца до мирового первенства. 27 апреля, накануне первого тестового матча, объект в экстренном режиме сдали в эксплуатацию. На новом стадионе прошли 3 тестовые игры и 6 матчей чемпионата мира по футболу. Добавим, 31 июля «Крылья Советов» стартуют в премьер-лиге матчем с ЦСКА. Игру, утверждает пресс-служба футбольного клуба, планируют провести всё-таки на «Самара Арене».

Проблемы на новых стадионах отмечаются и в других регионах. К примеру, есть технические нарекания и по газону в Нижнем Новгороде, где 27 июля пройдёт матч за Суперкубок России.

Комментарии

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danko1 16 июля 2018 | 18:14

Одноразовые стадионы, на возведение которых миллиарды выкинули, а теперь на восстановление еще понадобятся.

yralez 16 июля 2018 | 18:15

Сразу после мандиаля начался второй этап распила.

gvs 16 июля 2018 | 18:16

Газон перестали поливать допингом, вот он и поплыл ))))

neon999 16 июля 2018 | 18:21

Забавно наблюдать, как журналисты ЭМ пытаются повесить на немцев вину за строительство одноразовых стадионов. Может ещё скажут, что это немцы разворовали миллиарды выделенные на строительство из бюджета ?

saw863 16 июля 2018 | 18:22

И дождь смывает все следы.. (с)

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