На новом стадионе в Самаре сразу после окончания чемпионата мира по футболу поплыл газон

Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, рассказывая о будущем дорогостоящих арен, построенных к Мундиалю.

Немецкий рулонный газон не выдержал мундиальной нагрузки. «В Самаре газон поплыл», — цитирует «Российская газета» Сергея Прядкина. «Поле на новой самарской арене скорее пожухло и завяло», — утверждает осведомленный источник «Эха». Напомним, на самом проблемном и постоянно отстающем от графика строительства стадионе трава, специально выращенная в Германии, появилась лишь за два месяца до мирового первенства. 27 апреля, накануне первого тестового матча, объект в экстренном режиме сдали в эксплуатацию. На новом стадионе прошли 3 тестовые игры и 6 матчей чемпионата мира по футболу. Добавим, 31 июля «Крылья Советов» стартуют в премьер-лиге матчем с ЦСКА. Игру, утверждает пресс-служба футбольного клуба, планируют провести всё-таки на «Самара Арене».

Проблемы на новых стадионах отмечаются и в других регионах. К примеру, есть технические нарекания и по газону в Нижнем Новгороде, где 27 июля пройдёт матч за Суперкубок России.