В Волгограде ливни повредили дорогу, построенную к Чемпионату мира по футболу

Пострадал и новый стадион. Масштабы ущерба уточняются. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас в Волгограде продолжает идти слабый дождь, коммунальщики оперативно устраняют последствия вчерашний стихии. Большая часть работ выполнена, однако на некоторых участках они продолжают откачивать воду и расчищать проезд для транспорта. Объем осадков, выпавших в городе в течение нескольких часов 15 июля, превысил полуторамесячную норму. За пару часов дождь блокировал работу несколько торговых центров: система водоотведения не справилась с нагрузкой и вода хлынула с потолка в торговые залы. Оттуда эвакуировали посетителей. Из-за проблем с ливневкой на многих, в том числе и центральных улицах в прямом смысле плавали автомобили. По этой причине накануне вечером перекрыли часть первой продольной. Тонны песка и земли, сошли со склонов рядом со новым стадионом и забаррикадировали нулевую продольную. Там застряли несколько автомобилей. Возле Волгоград-Арены из-за нескольких оползней образовался провал в несколько метров глубиной и более десяти метров длиной – провалилась земля, тротуарная плитка и асфальт. Этот склон благоустроили перед мундиалем. В соцсетях появились шутки, что стадион у нас не прижился и решил уплыть не дожидаясь окончания чемпионата.Сейчас мэрия подсчитывает ущерб. К настоящему времени удалось восстановить движение на проспекте Ленина и работу скоростного трамвая на половине линии, на оставшихся участках откачивают воду. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Мэрия подсчитывает объем нанесенного ущерба.