Шесть станций парижского метро переименовали после победы Франции на чемпионате мира по футболу

Теперь названия обыгрывают фамилии футболистов и кричалки болельщиков сборной, — сказал корреспондент ТАСС в Париже Михаил Тимофеев.

«Переименования сделаны на основании игры слов в большинстве случаев с сохранением прежнего названия. Так, станция Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris, чтобы отблагодарить капитана и вратаря сборной. Станция Notre-Dame des Champs теперь будет посвящена главному тренеру французских футболистов Дидье Дешаму. Название станции Avron переделано теперь в духе возгласов французских болельщиков «Nous Avron Gagne», что означает: «Мы выиграли». Все таблички были оперативно изготовлены и уже красуются на парижских станциях метро».

Команда Франции вчера переиграла сборную команду Хорватии со счетом 4:2.