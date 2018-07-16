Шесть станций парижского метро переименовали после победы Франции на чемпионате мира по футболу
Теперь названия обыгрывают фамилии футболистов и кричалки болельщиков сборной, — сказал корреспондент ТАСС в Париже Михаил Тимофеев.
«Переименования сделаны на основании игры слов в большинстве случаев с сохранением прежнего названия. Так, станция Victor Hugo превращается в Victor Hugo Lloris, чтобы отблагодарить капитана и вратаря сборной. Станция Notre-Dame des Champs теперь будет посвящена главному тренеру французских футболистов Дидье Дешаму. Название станции Avron переделано теперь в духе возгласов французских болельщиков «Nous Avron Gagne», что означает: «Мы выиграли». Все таблички были оперативно изготовлены и уже красуются на парижских станциях метро».
Команда Франции вчера переиграла сборную команду Хорватии со счетом 4:2.
Комментарии6
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antimalin 16 июля 2018 | 18:16
Победобесие во Франции
klegg 16 июля 2018 | 18:28
antimalin: лучше, чем мракобесие в россии
general777 16 июля 2018 | 18:40
antimalin:
Вообще то это шутка и станции переименовали ВРЕМЕННО, французы люди с юмором, умеют шутить умеют праздновать.
redka17 16 июля 2018 | 18:29
Французы радуются, заслуженная победа и подарок на День взятия Бастилии всем французам !
serjio99 16 июля 2018 | 18:36
Французы казались мне куда более взрослыми людьми. Это же не первый чемпионат, как и не последний.
oleg_kievlyanin 16 июля 2018 | 18:47
Вспомнил шутку Хазанова о болельщике, называвшем дочку Харламой.