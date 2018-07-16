Чемпионат Мира по футболу в России уже завершился
Однако журналисты и болельщики продолжают подводить его самые разнообразные итоги.
Скажу сразу — количество выпитого пива и вывезенных из страны матрешек оставим в стороне. И остановимся на спортивной составляющей. Британское издание Sky Sports составило рейтинг из 50 лучших футболистов на чемпионате мира. Места игроков распределялись по количеству набранных очков, подсчёт которых основывался на 32 различных показателях. Лучшим в итоге оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял полузащитник Бельгии Эден Азар, а замкнул тройку форвард Бразилии Неймар. При этом лучший игрок мундиаля по версии ФИФА Лука Модрич по мнению англичан оказался на четвёртом месте.
Отмечается, что в рейтинге оказались сразу пять игроков сборной России. Причем, лучший из них – Артем Дзюба — оказался выше таких футболистов, как Лионель Месси и Луис Суарес.
А вот голосование за лучший гол Чемпионата Мира на сайте ФИФА еще продолжается. Среди претендентов – гол Дзюбы египтянам и сразу два мяча за авторством Дениса Черышева.
Добавим, что Матчи чемпионата мира—2018 в общей сложности посетило почти 2,9 млн зрителей. А общая телеаудитория финального матча между командами Франции и Хорватии превысила миллиард человек.
Западные СМИ обсуждали ливень и зонт Путина на церемонии награждения после финального матча Чемпионата мира по футболу в Лужниках. В частности, журналисты возмутились тем, что сотрудники служб безопасности держали зонт только над Путиным, в то время как лидеры Франции и Хорватии промокли до нитки.
Кстати, сотрудник ФСО снова открыл зонт над Путиным уже в раздевалке сборной Франции, чтобы защитить президента от брызг шампанского, — сообщает телеканал Дождь.
Более трех миллионов иностранных туристов приехали в Россию на Чемпионат мира. Это предварительные оценки, — сказал премьер-министр Медведев. Он уверен, что большинство туристов уехали с хорошими впечатлениями. Медведев добавил, что правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о дальнейшей судьбе объектов, построенных к Чемпионату мира.
Россия попрощалась с Чемпионатом мира по футболу, скоро исчезнет и эффект от турнира и для экономики страны, — пишет газета Ведомости. Выигрыш будет зависеть от того, как Россия воспользуется инвестициями и открывшимися возможностями.
Как отмечают «Ведомости», в отличие от Олимпиады 2014 года и Универсиады-2013, большинство регионов смогли не влезть в дополнительные долги, поскольку основные траты на подготовку к Чемпионату мира взяли на себя частный бизнес и федеральный бюджет.
Отмечается, что долг вырос только у Мордовии и Ростовской области.
Комментарии4
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w07s 16 июля 2018 | 18:11
Да как же это!!! Я требую продолжения мундияля... Многие стадионы по всей России уже покосило. Новой мотивации их восстанавливать и ремонтировать у властей нет! Такшта, оле, оле, оле...
pmasel 16 июля 2018 | 18:34
Медведев добавил, что правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о дальнейшей судьбе объектов, построенных к Чемпионату мира
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Как? А когда строили даже не предполагали, что с этим *** делать дальше? Экономисты ля...
chapter_2 16 июля 2018 | 18:12
На подготовку и проведение ЧМ-2018 по футболу (FIFA World Cup Football Russia 2018) российское государство истратило около 900 млрд. рублей, облегчив карман каждого россиянина на 6000 рублей, без его спроса.
ЧМ-2018 был праздником футбола для жителей всей Земли, но этот праздник был устроен за счёт россиян и с целью пиара кремлёвских правителей и для блага футбольного шоу-бизнеса.
Детский и любительский футбол ничего не получил. Как ничего не получил массовый спорт страны из-за проведения ОИ в Сочи-2014.
yralez 16 июля 2018 | 18:18
Итоги впечатляют----по количеству украденного бабла, по количеству шлюх, по количеству имбецилов.
Но особенно......по количеству ограбленного населения под видом пенсионной реформы.