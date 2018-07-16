Чемпионат Мира по футболу в России уже завершился

Однако журналисты и болельщики продолжают подводить его самые разнообразные итоги.

Скажу сразу — количество выпитого пива и вывезенных из страны матрешек оставим в стороне. И остановимся на спортивной составляющей. Британское издание Sky Sports составило рейтинг из 50 лучших футболистов на чемпионате мира. Места игроков распределялись по количеству набранных очков, подсчёт которых основывался на 32 различных показателях. Лучшим в итоге оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занял полузащитник Бельгии Эден Азар, а замкнул тройку форвард Бразилии Неймар. При этом лучший игрок мундиаля по версии ФИФА Лука Модрич по мнению англичан оказался на четвёртом месте.

Отмечается, что в рейтинге оказались сразу пять игроков сборной России. Причем, лучший из них – Артем Дзюба — оказался выше таких футболистов, как Лионель Месси и Луис Суарес.

А вот голосование за лучший гол Чемпионата Мира на сайте ФИФА еще продолжается. Среди претендентов – гол Дзюбы египтянам и сразу два мяча за авторством Дениса Черышева.

Добавим, что Матчи чемпионата мира—2018 в общей сложности посетило почти 2,9 млн зрителей. А общая телеаудитория финального матча между командами Франции и Хорватии превысила миллиард человек.

Западные СМИ обсуждали ливень и зонт Путина на церемонии награждения после финального матча Чемпионата мира по футболу в Лужниках. В частности, журналисты возмутились тем, что сотрудники служб безопасности держали зонт только над Путиным, в то время как лидеры Франции и Хорватии промокли до нитки.

Кстати, сотрудник ФСО снова открыл зонт над Путиным уже в раздевалке сборной Франции, чтобы защитить президента от брызг шампанского, — сообщает телеканал Дождь.

Более трех миллионов иностранных туристов приехали в Россию на Чемпионат мира. Это предварительные оценки, — сказал премьер-министр Медведев. Он уверен, что большинство туристов уехали с хорошими впечатлениями. Медведев добавил, что правительство в ближайшее время рассмотрит вопрос о дальнейшей судьбе объектов, построенных к Чемпионату мира.

Россия попрощалась с Чемпионатом мира по футболу, скоро исчезнет и эффект от турнира и для экономики страны, — пишет газета Ведомости. Выигрыш будет зависеть от того, как Россия воспользуется инвестициями и открывшимися возможностями.

Как отмечают «Ведомости», в отличие от Олимпиады 2014 года и Универсиады-2013, большинство регионов смогли не влезть в дополнительные долги, поскольку основные траты на подготовку к Чемпионату мира взяли на себя частный бизнес и федеральный бюджет.

Отмечается, что долг вырос только у Мордовии и Ростовской области.