Активисты Pussy Riot, выбежавшие на футбольное поле во время финального матча ЧМ, сегодня предстанут перед судом

Активисты Pussy Riot, выбежавшие на футбольное поле во время вчерашнего финального матча чемпионата мира, сегодня предстанут перед судом. Ночь четверо нарушителей порядка провели в полицейском участке.

Процесс в отношении активистов Pussy Riot должен начаться в ближайшие часы. Как стало известно «Интерфаксу», рассматривать дело будет Хамовнический суд Москвы. Пока речь идет лишь об административной ответственности за нарушение правил поведения при проведении спортивных мероприятий, однако ранее РБК сообщало о том, что полиция также ищет признаки преступления уголовного. Из информации на сайте столичного МВД также следует, что активистов могут привлечь к ответственности за незаконное ношение форменной одежды – на поле они появились в милицейской форме.

На странице Pussy Riot в Фейсбуке указано, что всю ночь задержанные провели в участке. И хотя они пожаловались на то, что в камере нельзя нормально поспать, поесть и принять душ, их адвокат Николай Васильев рассказал «Эху Москвы», что его подзащитные в бодром настроении.

Задержанных также посетили члены столичной Общественной наблюдательной комиссии. Секретарь организации Иван Мельников в разговоре с агентством ТАСС также отметил оптимистичный настрой активистов и сказал, что жалоб на насилие со стороны правоохранителей от них не поступало. Беспокойство за судьбу участников акции действительно могло возникнуть после просмотра видео, снятого сразу после их задержания. В ролике, попавшем в Интернет видно, как нарушителей отчитывает полицейский, который, кажется, не сразу понимает, что перед ним стоят вовсе не его коллеги.

Как пишет «МК», полковник Юрий Здоренко – полицейский, который и вел допрос – может быть привечен к ответственности за грубое общение с задержанными. А вот обвинять полицейских в том, что активисты выбежали на поле, вероятно, не будут. За инцидент, по сведениям газеты, ответят ФСО и ФСБ.

Чтобы организовать задуманное участники Pussy Riot приобрели билеты, паспорта болельщиков и полицейскую форму, переодевшись в которую, сбили с толку волонтеров, дежуривших у кромки поля. Из-за их появления на газоне игра между Хорватией и Францией была приостановлена на несколько минут.

Акцию группа назвала «Милиционер вступает в игру». Активисты потребовали освободить политзаключенных и отдельно упомянули Олега Сенцова, прекратить уголовное преследование за «лайки» в соцсетях и участие в митингах, а также разрешить политическую конкуренцию в стране.

По данным «Интерфакса» за попытку выбежать на поле задержали еще двух человек. Как утверждает телеграм-канал Mash, речь могла идти о пособниках нарушителей, которые сами не выбегали на газон, но помогали в этом, и отделались штрафами.

По некоторым данным за различные правонарушения во время финального матча к административной ответственности было привлечено более 30 болельщиков.