Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с предпринимателем Петром Офицеровым
Вместе с Алексеем Навальным он был фигурантом дела «Кировлеса».
Адвокат Светлана Давыдова написала у себя в Фейсбуке, что врачи не нашли признаков насильственной смерти. По ее словам, Петр Офицеров страдал от эпилепсии. Предпринимателю было 43 года.
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