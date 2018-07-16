Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с предпринимателем Петром Офицеровым

Вместе с Алексеем Навальным он был фигурантом дела «Кировлеса».

Адвокат Светлана Давыдова написала у себя в Фейсбуке, что врачи не нашли признаков насильственной смерти. По ее словам, Петр Офицеров страдал от эпилепсии. Предпринимателю было 43 года.