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Эксклюзив Эха 18:00, 16 июля 2018

Встреча президентов России и США проходит сегодня в Хельсинки

Переговоры начались почти с часовой задержкой. Владимир Путин прилетел в Хельсинки с опозданием, Дональд Трамп тоже опоздал – он приехал в президентский дворец спустя 20 минут после российского президента. Перед началом переговоров лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Ранее в Москве и Вашингтоне заявляли, что не ждут прорывов от первой полноформатной встречи Путина и Трампа.

Одновременно в  Хельсинки сегодня проходят массовые акции протеста против политики Трампа и Путина. «Их действия угрожают всему миру», — рассказал «Эху Москвы» один из протестующих.

По словам нашего корреспондента, полиция не вмешивается в происходящее и не мешает проведению акций.

Однако она задержала в центре города группу людей, которые планировали блокировать центральную улицу – проспект Маннергейма, по которой, в том числе, передвигаются президентские кортежи. Всего сегодня в городе запланировано 13 акций. В них могут принять участие несколько сотен человек. Об этом сообщают финские СМИ.

Одним из важнейших вопросов на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом, скорее всего, была глобальная безопасность. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. При этом Баунов добавил, что, судя по составу делегаций, приоритетного акцента на военные вопросы на встрече не планировалось.

Западные наблюдатели, освещающие встречу Трампа и Путина, отмечают, что она происходит на фоне ключевых событий и целого ряда нерешенных проблем, что лишь подтверждает слова американского президента о том, что отношения между США и Россией за последние годы не находились в более худшем состоянии, чем сейчас.

Расследование Мюллера о возможных связях администрации Трампа с Москвой, дело Скрипалей, гражданская война в Сирии и российская поддержка режима Асада, Крым, Украина – все это не самый благоприятный фон для того, чтобы двусторонние отношения между державами стали развиваться в благоприятном направлении, отмечают зарубежные политологи. Опасаясь ненужных для США уступок Путину со стороны Трампа, даже однопартийцы американского президента с настороженностью восприняли его слова о том, что именно Вашингтон, в первую очередь, виноват в существующих проблемах с Россией, отмечает издание Политико. Заявления Трампа о «глупостях», допущенных американской администрацией, правда, — предыдущей, из-за которой, якобы, и произошло ухудшение отношений, а также то, что вопросу вмешательства России в выборы при Обаме не было уделено должного внимания – это то, что, несомненно, встретило поддержку у России, замечают эксперты, говоря о положительной реакции на это министра Лаврова, пишет издание.

Газета Уолл-стрит джорнал в сегодняшней статье, обращая внимание на то, что саммит проходит почти сразу после натовской встречи в верхах в Брюсселе, сообщает, что в Альянсе особенно обеспокоены тем, что Трамп может уступить Путину в позиции по Крыму. Тогда пишет газета, долговременная политика США и НАТО по этому вопросу будет развернута на 180 градусов. Такую возможность косвенно подтвердил в интервью Эн-Би-Си и посол США в России Джон Хантсман. Он определил перемену отношения к Крыму со стороны Вашингтона «вполне возможной», оговорившись при этом, что повестку дня переговоров, конечно же, контролирует сам президент.

Союзники США, включая Великобританию и Германию, поддерживают проведение саммита, пишет Уолл-стрит джорнал, — однако некоторые дипломаты и законодатели в США беспокоятся: если в Вашингтоне всё-таки решат покончить с изоляцией России в связи с аннексией Крыма в 2014 году, то что они получат взамен.

Зарубежные эксперты отмечают, что наиболее внимательно за результатами обсуждения крымского вопроса между российским и американским лидерами следит Пекин, чьё военное присутствие в Южно-китайском море, а также проблема суверенитета Тайваня вызывают у США серьёзные вопросы.

Комментарии

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olegleon 16 июля 2018 | 18:05

" По словам нашего корреспондента, полиция не вмешивается в происходящее и не мешает проведению акций. "

только что Эхо сообщило о задержании протестующих, а теперь "не вмешивается".
у вас там несколько редакций и одна не знает, что пишет другая???

w07s 16 июля 2018 | 18:08

olegleon:
Ой, не о том! Про перспективы судьбоносной встречи ждём от вас пару строк, и всё прогрессивное человечество тоже, ж д ё т эти строки

tvitov66 16 июля 2018 | 18:12

Интересно, наш малец уговорил дядю Трампа больше не ругать тётю Меркель за энергоресурсы?

olegleon 16 июля 2018 | 18:20

tvitov66: да, отчитал Дональд её сильно. но и она ответила хорошо.
и ей защита, скорее, нужна не от Трампа, а от своих же коллег

olegleon 16 июля 2018 | 18:14

w07s: "И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят." (Евангелие от Луки)

fig_vvam__ 16 июля 2018 | 18:19

olegleon: путин снова называет американцев партнерами.
Стелеьтся перед Трампом как только может.

надеется, что американцы простят.
оказывается в Сирии российские и американские военные научились взаимоджействовать.
А главное, что прекращение боевых действий в Сирии должно обеспечить безопасность Израиля. На основе договоренностей 1974г.

дальше сам прочтешь.

(комментарий скрыт)

olegleon 16 июля 2018 | 18:09

"Полиция Хельсинки задержала в центре города группу активистов, которые планировали заблокировать проспект Маннергейма в день встречи президентов России и США. Всего задержано около 20-ти человек." (Эхо Москвы, 17:31)

"полиция не вмешивается в происходящее и не мешает проведению акций." (Эхо Москвы, 18:00)

felik23 16 июля 2018 | 18:12

Два нарцисса https://youtu.be/CgDsOrf7OWI

olegleon 16 июля 2018 | 18:24

felik23: "4 просмотра"
решил поднять рейтинг?

lion64__2 16 июля 2018 | 18:12

А итогом встречи станет упразднение недостраны дупа-404, в которой главный населённый пункт - Кыив.

felik23 16 июля 2018 | 18:14

lion64__2: А шо б тя...лёва... на лёту...

zorkin75 16 июля 2018 | 18:36

lion64__2: Жириновский ещё в 2015 говорил о захвате Кыева дружественными российскими войсками.А сегодня-глубоко сосите русииянские мокшане кыевский чупа-чупс вместе со своей недоармией.

lion64__2 16 июля 2018 | 18:44

zorkin75: В Лабытнаги захотел? Будет такой подарок.

zorkin75 16 июля 2018 | 18:57

lion64__2: Сделай себе машину времени и окажись в Магадане на зоне в должности ЗЕКа.Да да,был такой порядок при Сосалине-исправно сажать товарищей из нутряных органов.Тебе тоже предстоит нечто исходя из параметров твоего разума ,снимут с вышки и посадят лес пилить и жрать баланду.

passanger 16 июля 2018 | 18:15

Случайно увидел одно фото: Трамп и т.Путин уже после их недолгой личной встречи-беседы, выходят... Я ей остался очень доволен - она лучше слов говорит об ее итогах.

passanger 16 июля 2018 | 18:20

passanger: И как замечательно сегодня продолжают снижаться цены на нефть...

ded64 16 июля 2018 | 18:18

Точность - у королей.... А здесь кто кого перетролит...

zorkin75 16 июля 2018 | 18:27

Проба

zorkin75 16 июля 2018 | 18:49

zorkin75: На ЭМ модератор сидит на ставке ЕБ,погоны спрятал-стыдно?

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