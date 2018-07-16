Встреча президентов России и США проходит сегодня в Хельсинки

Переговоры начались почти с часовой задержкой. Владимир Путин прилетел в Хельсинки с опозданием, Дональд Трамп тоже опоздал – он приехал в президентский дворец спустя 20 минут после российского президента. Перед началом переговоров лидеры двух стран обменялись рукопожатиями. Ранее в Москве и Вашингтоне заявляли, что не ждут прорывов от первой полноформатной встречи Путина и Трампа.

Одновременно в Хельсинки сегодня проходят массовые акции протеста против политики Трампа и Путина. «Их действия угрожают всему миру», — рассказал «Эху Москвы» один из протестующих.

По словам нашего корреспондента, полиция не вмешивается в происходящее и не мешает проведению акций.

Однако она задержала в центре города группу людей, которые планировали блокировать центральную улицу – проспект Маннергейма, по которой, в том числе, передвигаются президентские кортежи. Всего сегодня в городе запланировано 13 акций. В них могут принять участие несколько сотен человек. Об этом сообщают финские СМИ.

Одним из важнейших вопросов на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом, скорее всего, была глобальная безопасность. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. При этом Баунов добавил, что, судя по составу делегаций, приоритетного акцента на военные вопросы на встрече не планировалось.

Западные наблюдатели, освещающие встречу Трампа и Путина, отмечают, что она происходит на фоне ключевых событий и целого ряда нерешенных проблем, что лишь подтверждает слова американского президента о том, что отношения между США и Россией за последние годы не находились в более худшем состоянии, чем сейчас.

Расследование Мюллера о возможных связях администрации Трампа с Москвой, дело Скрипалей, гражданская война в Сирии и российская поддержка режима Асада, Крым, Украина – все это не самый благоприятный фон для того, чтобы двусторонние отношения между державами стали развиваться в благоприятном направлении, отмечают зарубежные политологи. Опасаясь ненужных для США уступок Путину со стороны Трампа, даже однопартийцы американского президента с настороженностью восприняли его слова о том, что именно Вашингтон, в первую очередь, виноват в существующих проблемах с Россией, отмечает издание Политико. Заявления Трампа о «глупостях», допущенных американской администрацией, правда, — предыдущей, из-за которой, якобы, и произошло ухудшение отношений, а также то, что вопросу вмешательства России в выборы при Обаме не было уделено должного внимания – это то, что, несомненно, встретило поддержку у России, замечают эксперты, говоря о положительной реакции на это министра Лаврова, пишет издание.

Газета Уолл-стрит джорнал в сегодняшней статье, обращая внимание на то, что саммит проходит почти сразу после натовской встречи в верхах в Брюсселе, сообщает, что в Альянсе особенно обеспокоены тем, что Трамп может уступить Путину в позиции по Крыму. Тогда пишет газета, долговременная политика США и НАТО по этому вопросу будет развернута на 180 градусов. Такую возможность косвенно подтвердил в интервью Эн-Би-Си и посол США в России Джон Хантсман. Он определил перемену отношения к Крыму со стороны Вашингтона «вполне возможной», оговорившись при этом, что повестку дня переговоров, конечно же, контролирует сам президент.

Союзники США, включая Великобританию и Германию, поддерживают проведение саммита, пишет Уолл-стрит джорнал, — однако некоторые дипломаты и законодатели в США беспокоятся: если в Вашингтоне всё-таки решат покончить с изоляцией России в связи с аннексией Крыма в 2014 году, то что они получат взамен.

Зарубежные эксперты отмечают, что наиболее внимательно за результатами обсуждения крымского вопроса между российским и американским лидерами следит Пекин, чьё военное присутствие в Южно-китайском море, а также проблема суверенитета Тайваня вызывают у США серьёзные вопросы.