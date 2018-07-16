Полиция Хельсинки задержала активистов, которые планировали заблокировать проспект Маннергейма в день саммита
Полиция Хельсинки задержала в центре города группу активистов, которые планировали заблокировать проспект Маннергейма в день встречи президентов России и США. Всего задержано около 20-ти человек. Полиция ранее сообщала, что всего в Хельсинки запланировано 13 акций. В них может принять участие несколько сотен человек.
Российско-американский саммит в Хельсинки уже идет. Уже состоялась встреча Путина и Трампа тет-а-тет. Сейчас переговоры продолжены в расширенном составе.
Комментарии4
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danko_viola 16 июля 2018 | 17:35
А надеюсь бабка данко1 уже там, она же на все митинги ходит? Получили интересно по шарам?
ukov 16 июля 2018 | 17:49
danko_viola:
вы льстите бабке, она линию Маннергейма бюстом не закроет...
вот если пуськи подтянутся тогда да!
platonnekafrin 16 июля 2018 | 17:52
Полковник финской полиции Хамяляйнен наверняка кричит сейчас на задержанных: "Ну что, и вы туда же - Россию обос_ать?! Я вам устрою 37 год! Налейте кофе этим тварям с молоком! Сахару сколько?"
olegleon 16 июля 2018 | 17:57
Эхо, хватит кремлёвскую пропаганду распространять! любой хомячок знает, что в демократической стране граждане могут проводить митинги и акции там, где захотят и полиция никого не задерживает