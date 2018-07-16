Полиция Хельсинки задержала активистов, которые планировали заблокировать проспект Маннергейма в день саммита

Полиция Хельсинки задержала в центре города группу активистов, которые планировали заблокировать проспект Маннергейма в день встречи президентов России и США. Всего задержано около 20-ти человек. Полиция ранее сообщала, что всего в Хельсинки запланировано 13 акций. В них может принять участие несколько сотен человек.

Российско-американский саммит в Хельсинки уже идет. Уже состоялась встреча Путина и Трампа тет-а-тет. Сейчас переговоры продолжены в расширенном составе.