Взрыв, прогремевший на Авиационной улице, произошел не в автосервисе, а в кафе

Во всяком случае, об этом у себя в Твиттере пишет мэр Москвы Сергей Собянин. По его сведениям, там взорвался бытовой газ. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады «скорой помощи» и санитарные вертолеты.

Ранее сообщалось, что на Авиационной улице в автосервисе взорвался газовый баллон. По последним данным ТАСС, число пострадавших выросло до 18-ти.