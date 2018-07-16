Взрыв, прогремевший на Авиационной улице, произошел не в автосервисе, а в кафе
Во всяком случае, об этом у себя в Твиттере пишет мэр Москвы Сергей Собянин. По его сведениям, там взорвался бытовой газ. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады «скорой помощи» и санитарные вертолеты.
Ранее сообщалось, что на Авиационной улице в автосервисе взорвался газовый баллон. По последним данным ТАСС, число пострадавших выросло до 18-ти.
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