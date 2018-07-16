Госдуме понадобится две недели, чтобы прописать возможность гостям ЧМ приезжать в РФ по Fan ID до конца года

Госдуме понадобится две недели, чтобы законодательно прописать возможность гостям Чемпионата мира по футболу приезжать в Россию по паспорту болельщика до конца года. Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Иван Мельников.

Напомним, Владимир Путин пообещал, что иностранным болельщикам, которые имею соответствующие паспорта, будет предоставлен безвизовый въезд в Россию до конца года.