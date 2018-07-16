Госдуме понадобится две недели, чтобы прописать возможность гостям ЧМ приезжать в РФ по Fan ID до конца года
Госдуме понадобится две недели, чтобы законодательно прописать возможность гостям Чемпионата мира по футболу приезжать в Россию по паспорту болельщика до конца года. Об этом сообщил первый вице-спикер палаты Иван Мельников.
Напомним, Владимир Путин пообещал, что иностранным болельщикам, которые имею соответствующие паспорта, будет предоставлен безвизовый въезд в Россию до конца года.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
om7 16 июля 2018 | 17:14
Путин ляпнул чушь, теперь все будут напрягаться и выполнять за бюджетные деньги блажь царя.
malanoff 16 июля 2018 | 17:26
om7: Этих иностранцев в России уже никто ждать не будет. У нас своих таджиков хватает , которые без визы ездят раз в год.