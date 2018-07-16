Ирина Яровая внесла законопроект о поиске мобильных телефонов несовершеннолетних по геолокации без разрешения суда
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект о поиске мобильных телефонов несовершеннолетних по геолокации без разрешения суда. Это хороший и нужные закон, — сказал «Эху Москвы» председатель поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас разрешения на отслеживания геолокации добиваться слишком долго, — считает Григорий Сергеев.
Григорий Сергеев отметил, из-за начала грибного сезона в Подмосковье и ближних областях несколько десятков человек ежедневно звонят с мобильных телефонов и говорят, что заблудились в лесу.
Комментарии11
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sbk 16 июля 2018 | 17:07
Без этой Шапокляк что бы было с нами?!
danko1 16 июля 2018 | 17:26
sbk: Помимо пользы от этого закона, будут по геолокации отслеживать несовершеннолетних на митингах.
ansata 16 июля 2018 | 17:17
Геолокация и так отслеживается без суда и следствия))
tag188 16 июля 2018 | 17:20
Сим-карту нельзя так просто купить до 18 лет. Компании сотовой связи не может подписать договор с недееспособным лицом. А возраст дееспособности в РФ -- с 18 лет.
Какие телефоны Яровая собралась отслеживать? 99% номеров оформлены на родителей несовершеннолетних.
olegleon 16 июля 2018 | 17:26
tag188: да и достаточно, если не ошибаюсь, согласия родителей, на которых оформлен телефон.
gencek 16 июля 2018 | 17:27
tag188:
Пилять ...
Одна показуха, заплати дополнительно к тарифу за эту услугу и отслеживай местоположение любого телефона круглые сутки - без суда и следствия.
Дебилка эта Яровая видно с рождения.
gencek 16 июля 2018 | 17:21
Пользуюсь тарифом Мегафон - цена на безлимит была 350 руб уже три года, сегодня списали 390 руб, сказали что тарифы подорожали, я так понимаю что из за "закона Яровой".
Подам на нее в суд - пусть мне и каждому гражданину РФ эта проблядь компенсирует подорожание из личного кармана, я не просил эту проститутку об этой услуге.
platonnekafrin 16 июля 2018 | 17:21
Тетя страсть как любит подслушивать, подглядывать. Была бы с этой страстью в оппозиции давно б уже сидела за педофилию.
tks 16 июля 2018 | 17:22
Теперь, по этому закону Старухи Шапокляк, все россиянцы - несовершеннолетние!
captaingeorge 16 июля 2018 | 17:23
Это конечно же правильно, но зная Яровую, можно предположить, что далее последует законопроект о признании несовершеннолетними всех граждан России...
yralez 16 июля 2018 | 17:29
Не может внести хороший закон тот, кто ни уха ни рыла.....а вот от имени уха и рыла вносят большие Ухо и Рыло.