Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект о поиске мобильных телефонов несовершеннолетних по геолокации без разрешения суда. Это хороший и нужные закон, — сказал «Эху Москвы» председатель поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас разрешения на отслеживания геолокации добиваться слишком долго, — считает Григорий Сергеев.

Григорий Сергеев отметил, из-за начала грибного сезона в Подмосковье и ближних областях несколько десятков человек ежедневно звонят с мобильных телефонов и говорят, что заблудились в лесу.