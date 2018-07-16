Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финала ЧМ  по футболу на наличие признаков уголовного преступления

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном управлении МВД и отделе полиции «Лужники». Четверо участников Pussy Riot в полицейской форме выбежали на поле во время матча Хорватии с Францией. Они назвали акцию «Миллиционер вступает в игру». На задержанных составили протоколы по статьям о нарушении правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований и незаконном ношении формы.

К задержанным участникам Pussy Riot был допущен адвокат Николай Васильев. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что активисты в бодром настроении. При этом Васильев отметил, что полицейские не дают практически никакой информации. Васильев добавил, что заседание суда, скорее всего, состоится сегодня.