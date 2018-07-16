Полиция проверяет акцию Pussy Riot во время финала ЧМ по футболу на наличие признаков уголовного преступления
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном управлении МВД и отделе полиции «Лужники». Четверо участников Pussy Riot в полицейской форме выбежали на поле во время матча Хорватии с Францией. Они назвали акцию «Миллиционер вступает в игру». На задержанных составили протоколы по статьям о нарушении правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований и незаконном ношении формы.
К задержанным участникам Pussy Riot был допущен адвокат Николай Васильев. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что активисты в бодром настроении. При этом Васильев отметил, что полицейские не дают практически никакой информации. Васильев добавил, что заседание суда, скорее всего, состоится сегодня.
Комментарии20
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markdim 16 июля 2018 | 17:05
в этом поступке просто обязательно следует найти признаки "уголовки" и отправить этих писи-дебилов подальше от нормального общества.
danko1 16 июля 2018 | 17:06
markdim: Разве уголовный закон об оскорблении чувств болельщиков уже приняли?
Обычное административное нарушение.
markdim 16 июля 2018 | 17:11
danko1: к сожалению, все выглядит именно так как Вы пишите :(
danko1 16 июля 2018 | 17:16
markdim: Выглядит так, что показана полностью бездействие охраны, которая допустила выбегание людей на поле.
Должны были на далеких подступах остановить.
Начальник охраны наказан?
parasuk_ 16 июля 2018 | 17:19
danko1: Болельщики это те же верующие :) Плюс рецидив. Так что тюрьма по пусирашкам плачет :)
sagen 16 июля 2018 | 17:13
markdim:
Там уголовное преступление со стороны полиции. Это без сомнения. Что, патриоты, опять задели за святое?
ruthenocene 16 июля 2018 | 17:31
markdim: Дебилизм не является уголовным преступлением. Вы же не с зоны этот пост пишете?:)
lapuh 16 июля 2018 | 17:06
Кто организовал выбегание?
klukvik 16 июля 2018 | 17:15
lapuh: вова пу своим поведение. с него и спрашивать!
ed10075 16 июля 2018 | 17:07
Похоже, что дана команда найти состав уголовного преступления. За административное правонарушение "двушечку" дать нельзя, а "томукомуиспортилипраздникдуши" - хочется. Душа просит!
tag188 16 июля 2018 | 17:09
Ну вообще, Pussy Riot у всех силовиков занятых на Мундиале во всех ориентировках должны быть.
А они преодолев все многоступенчатые кордоны безопасности отметились не на каком-нибудь матче, а не финальном, где главы иностранных государств и великий российский вождь лично присутствовали.
В общем, обделались силовики по полной, теперь ища признаки "уголовки", мелко отыграться пытаются.
i_c_e 16 июля 2018 | 17:10
А что же сразу не «измена Родине» и «терроризм»? Можно ещё и «призыв к санкциям» по новому закону, наверняка.
Не запрещали бы выражение недовольства на улице — не изголялся бы народ такими оригинальными способами привлечения внимания.
parasuk_ 16 июля 2018 | 17:11
Не надо проверять, надо сразу двушечку. Верзилову, которого даже сообщники по войне называли петушком, на зоне должно понравиться :)
sasha_volk_off 16 июля 2018 | 17:31
parasuk_: сами вы наташа...))
rico777 16 июля 2018 | 17:15
Нужно найти!
platonnekafrin 16 июля 2018 | 17:17
"А не было ли у тебя, с. сын умысла на теракт?" Это для нашей полиции вопрос исторический, типа "Быть или не быть".
sniper777 16 июля 2018 | 17:18
...запустить им свежемороженных кур в жопы и заставить кукарекать.
trans 16 июля 2018 | 17:20
Pussy Riot вскрыли гнилую сущность полиции, за это они заслуживают уважения.
В полиции служат в основном скоты и мрази (характерный стиль ведения допроса), беспомощные против преступников и отыгрывающиеся на законопослушных гражданах или на участниках протестов, совершенно не опасных для общества.
tks 16 июля 2018 | 17:28
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, пп."а" ч.1 и ч.2 ст.213 УК РФ.
tks 16 июля 2018 | 17:30
t9: пп."б".
100% политическая статья, если в такой редакции и учитывая требования. Менты - как раз и есть "социальная группа".