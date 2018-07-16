В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

Как передает «Интерфакс», президенты беседовали с глазу на глаз более 2-х часов вместо запланированных полутора. Встреча российского и американского лидеров началась с почти часовой задержкой. Теперь переговоры продолжатся в расширенном составе.

Встреча президентов США и России в Хельсинки сопровождается протестами. На них активисты с плакатами выступают против политики Трампа и Путина. Действия глав двух этих стран угрожают всему миру, рассказал «Эху Москвы» один из протестующих – Пету. Пету добавил, что в протестах участвует большое количество людей.