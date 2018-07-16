В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом
Как передает «Интерфакс», президенты беседовали с глазу на глаз более 2-х часов вместо запланированных полутора. Встреча российского и американского лидеров началась с почти часовой задержкой. Теперь переговоры продолжатся в расширенном составе.
Встреча президентов США и России в Хельсинки сопровождается протестами. На них активисты с плакатами выступают против политики Трампа и Путина. Действия глав двух этих стран угрожают всему миру, рассказал «Эху Москвы» один из протестующих – Пету. Пету добавил, что в протестах участвует большое количество людей.
Комментарии21
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andreykochnev 16 июля 2018 | 17:02
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Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
vezdehod 16 июля 2018 | 17:06
Запланировано было ТРИ часа, а не 1,5 - зачем так нагло врать.
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 17:10
vezdehod: Объясни, котик, кто более либерально врёт, Эхо Москвы, или danko?Только соберись, подготовься, а то как бы еще глубже в лужу не сесть)))
wojskowy Марек Качоровски 16 июля 2018 | 17:24
noxepy_7_40_: Объясняю , СМИ России, которые озвучили слова Пескова о запланированной на встречи продолжительностью 3 часа. Кроме методичек иногда самому надо хоть свои СМИ читать.
danko1 16 июля 2018 | 17:31
wojskowy: На меня их бригадир уже накинулся с хамскими оскорблениями, когда я о 3-х часах написала. Хотя это в новостях было, что меня также удивило.
До этого, несколько дней назад, о часовых переговорах слышала.
Идет постоянное враньё, что веры уже ничему нет.
efilika 16 июля 2018 | 17:27
noxepy_7_40_: утрись http://www.ntv.ru/novosti/2047682/
merelymy 16 июля 2018 | 17:16
Франция решила закрыть торговое представительство в России.
Вот она благодарность последышей бонап арта, как сказал бы Вася Уткин, большой знаток футбола и исладских сельдей.
olegleon 16 июля 2018 | 17:16
vezdehod: для идиотов: "The White House had scheduled 90 minutes for that meeting."
если для тебя 90 минут это три часа, то тебе к врачу надо сходить.
3 часа на все переговоры и ланч
efilika 16 июля 2018 | 17:29
olegleon: olegleon: ну идиот ты потому как http://www.ntv.ru/novosti/2047682/. Мы же любим свои новости?
olegleon 16 июля 2018 | 17:04
сейчас данко нам расскажет, что 90 минут это 3 часа и соврёт ещё что-нибудь ))))
putin2018 16 июля 2018 | 17:04
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Путин 2018 & Putin 2018
noxepy_7_40_ 16 июля 2018 | 17:05
Зрада! Как так? Говорили же, что наеборот! Пообщались меньше, чем хотел окурок! Что Трамп, типа, поставил плешивого на место! Наврали опять? Или таки снова?
nikolaitschi 16 июля 2018 | 17:09
Кто-то продулся раньше времени, кэша не хватило, а в долг пацаны не играют
tvitov66 16 июля 2018 | 17:14
nikolaitschi: пади наш шкет опять передернул и спалился
archibald_dandy_esquire 16 июля 2018 | 17:17
tvitov66:
сдулся "удмурт" - это ему не 6 часов на подготовленные вопросы отвечать подготовленными же ответами
platonnekafrin 16 июля 2018 | 17:11
Оценка подобного акта зависит не от его продолжительности, а от любви партнеров. Иначе это просто порно с государственными прибамбасами.
grazschdanin 16 июля 2018 | 17:18
Ну вообще то из заметки совершенно не понятно - что и как прошло, о чём договорились. Соответственно и оценить встречу невозможно. Подсчитывание минут... ну это занятие для идиотов, что тут скажешь.
tvitov66 16 июля 2018 | 17:24
grazschdanin: а чо тут не понятного - нацЛидер у нас самодержец, но врун, а Трамп ничего без Конгресса не решает, так что просто сэлфи
vlabumur 16 июля 2018 | 17:23
Ооо!.. Етить твою мать,чичас заживем.
yakov_mandelshtam 16 июля 2018 | 17:24
Беседа продолжалась не 2 часа,а 1 - т.к на перевод уходит половина времени !!!
marsianka_ 16 июля 2018 | 17:29
Не хватает после встречи какой-нибудь высокопарной фразы, вроде: "Я думаю, это начало прекрасной дружбы" (Касабланка) :-)))))