Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отказался от заработанных на ЧМ денег
Как сообщают французские СМИ, футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мировом первенстве. Форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем является. Также 19-летний игрок «Пари Сен-Жермен» отдаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как треть от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды. Общая сумма премиальных форварда на турнире составила $550 тысяч.
Комментарии14
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dataan 16 июля 2018 | 16:43
Респект! Поступок достойный патриота!
patrikk_1 16 июля 2018 | 16:49
Как сообщают французские СМИ, футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мировом первенстве...
В.Чапаев:
- Орлы, птицам деньги не нужны?
Дивизия;
- Нееет!!!
В.Чапаев:
- Так вот, я вашу зарплату пропил..
boooben 16 июля 2018 | 16:55
Нормальный еще, пока молодой, неиспорченный.
Дай ему Бог успехов в спорте и оставаться Человеком.
dataan 16 июля 2018 | 17:01
Вот наши, например, выступили бы с заявлением, что поскольку мы не стали чемпионами, то считаем что гонарар за участие в сборной получать не имеем право, и все деньги перечислили в какой нибудь благотоворительный фонд. И этим еще больше украсили бы себя после победы в 1/8. Страна бы стоя аплодировала и плакала. Все равно бы не обиднели и даже не почувствовали бы отсутствие этих денег.
Но не додумались...
tvitov66 16 июля 2018 | 17:05
boooben: а полностью читать не побывали? " Форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем является" - перевожу на русский: он эти деньги потратит по своему желанию, ибо главный, да ещё и налогов с них не заплатит
adl1964 16 июля 2018 | 16:45
19 Лет и такой МОЛОДЕЦ!!!
orein51 16 июля 2018 | 16:45
тем, кто не участвовал, по автомобилю?.. это не про Францию...
odobryam_s 16 июля 2018 | 16:50
А наши крохоборы как?
maik19_ 16 июля 2018 | 16:52
Мусульмане и Палестинцы порядочные люди ! Аллах Акбар!
yralez 16 июля 2018 | 16:53
Не русский человек.
andreyoo 16 июля 2018 | 16:58
yralez: ИЧСХ, не французский
minerr 16 июля 2018 | 16:59
yralez: Ага.... его даже французом сложно назвать.
varangian2011 16 июля 2018 | 17:00
yralez: И судя по поступку - точно не хохол.
mikr 16 июля 2018 | 17:12
Молодой, но уже вполне сознательный коммерсант. Отлично понимает, что грамотно проведенная пиар кампания может принести многократную прибыль в ближайшем будущем.
А тех, кто готов наброситься на меня в обвинениями в цинизме, попрошу обратить внимание на некоторые очень важные мелочи. Во-первых Мбаппе не отказался от денег, а передал их в один из фондов, чьим попечителем является. А во-вторых, он сделал это не просто публично, а достаточно помпезно с привлечением журналистов, освещавших это событие. Да и сумма по большому счету невелика - несколько десятков тысяч евро. Для чемпиона мира по футболу - просто смехотворно маленькая. А дальше думайте сами...