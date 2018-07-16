Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отказался от заработанных на ЧМ денег

Как сообщают французские СМИ, футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мировом первенстве. Форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем является. Также 19-летний игрок «Пари Сен-Жермен» отдаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как треть от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды. Общая сумма премиальных форварда на турнире составила $550 тысяч.